Nữ sinh Đà Nẵng bị đánh hội đồng: Vì chửi nhau trên mạng?

Mới đây, một tài khoản Facebook đưa lên mạng clip về một nữ sinh đánh Đà Nẵng bị đánh hội đồng giữa trời mưa.Trong clip ghi lại hình ảnh 3 nữ sinh đánh bạn dã man. Nạn nhân chỉ biết ôm đầu khi bị ba nữ sinh trên liên tục đánh vào đầu, đạp, đá, xé áo… Clip cũng thể hiện một số bạn trẻ xung quanh liên tục can ngăn nhưng chỉ bằng lời chứ không có bất cứ một hành động nào để dừng lại hành động ẩu đả của nhóm nữ sinh nói trên. Thêm nữa, trả lời về clip đánh nhau hội đồng nói trên, bà Phạm Hồ Quỳnh Trang, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang cho hay thông tin ban đầu nắm được, trong số nữ sinh ở vụ việc trên có em sinh năm 2000, hiện đã bỏ học. Hiện tại Phòng GD&ĐT cũng đang chờ xác minh từ phía công an. Trước đó, vào ngày 19/6/2017, tại TP Đông Hà (Quảng Trị) chị T.H.H đã bức xúc phản ánh rằng, em gái chị là T.N.N.Q (15 tuổi, vừa học xong THCS chuẩn bị bước vào THPT, trú cùng địa chỉ) đã bị đánh hội đồng. Theo chị H., vào thời điểm trên, do không có ai ở nhà, nên một nhóm thanh niên 11 người (2 nam, 9 nữ) đã xông vào nhà hành hung Q.. Chưa hả giận, nhóm này còn đưa Q. đến một quãng đường vắng rồi tiếp tục đánh hội đồng cho đến khi Q. bất tỉnh. Thêm nữa, từ chiều ngày 18/5 đến sáng ngày 19/5, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh nữ sinh xông vào đánh đập dã man với một nữ sinh khác trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh khác. Vừa đánh người, hai em nữ liên tục chửi thề. Trong lúc bạn bị đánh các em không hề can ngăn, ngược lại còn có lời nói hô hào, cổ vũ cho việc đánh đập. Sự việc chỉ được dừng lại khi xuất hiện một phụ lớn tuổi hơn vào can ngăn. Theo người đăng tải clip thì những em tham gia đánh hội đồng bạn là học sinh THPT trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Sau khi được chia sẻ trên mạng, clip trên đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhiều người vô cùng bức xúc trước hành vi đánh hội đồng bạn, cũng như thái độ vô cảm của các em xung quanh. Còn vào ngày 5/10/2016, 5 cô gái lao vào đẩy ngã 2 nữ sinh xuống đất, đánh túi bụi. Thậm chí còn lấy dép đánh liên tiếp vào mặt, dùng chân đạp vào mặt bạn. Nạn nhân chỉ biết ngồi im chịu trận nhưng vẫn không được buông tha. Nhóm nữ sinh côn đồ kia hả hê, rôm rả như đang tham gia một hoạt động thú vị lắm. Clip đánh nhau nói trên được cho là xảy ra ở Nghệ An và ngay sau khi được đăng tải nó đã nhận được nhiều ý kiến bức xúc của cộng đồng mạng. Clip đánh nhau nói trên được cho là xảy ra ở Nghệ An và ngay sau khi được đăng tải nó đã nhận được nhiều ý kiến bức xúc của cộng đồng mạng. Nguyên nhân của đã số những vụ nữ sinh đánh nhau hội đồng nói trên sau điều tra được phát hiện là thường chỉ xoay quanh những vấn đề xích mích trên mạng xã hội như "chảnh", lườm nhau, bình luận trên Facebook hoặc những mâu thuẫn cá nhân trong đời sống học đường, quan hệ bạn bè... Chỉ từ những chuyện "chẳng ra đâu vào đâu" cũng có thể khiến các bạn trẻ đem ra trở thành lý do để "đại chiến". Chính những hình ảnh đánh nhau hội đồng nói trên ảnh hưởng nặng nề đến trật tự an ninh xã hội cũng như thuần phong mỹ tục của địa phương. Đặc biệt hơn cả, nó đã làm mất đi hình ảnh người con gái, nữ sinh Việt Nam.

