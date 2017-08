Nữ sinh 9X Hà thành mang vẻ đẹp tựa "nữ thần"

Xinh đẹp lại tài giỏi là những điều dân mạng nhắc đến Trà My, cô nữ sinh 9X Hà thành từng gây ấn tượng cực sâu sắc. Vũ Thu Trà My (SN 1994), là cựu sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau khi ra trường, cô bạn 9X Hà thành này hiện được biết đến với vai trò là ca sĩ tự do, người mẫu ảnh. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cực chuẩn và giọng hát ngọt ngào, Trà My từng được mọi người mệnh danh là "nàng thơ" trong mắt nhiều trái tim si mê của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Không chỉ xinh đẹp, cô bạn 9X xinh đẹp này còn tỏ ra vô cùng đa năng khi sở hữu loạt thành tích trong học tập và hoạt động nghệ thuật khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Năm 2007, Trà My đạt giải nhất Cuộc thi hát Tiếng anh học sinh, sinh viên toàn quốc”, giải nhì Tài năng trẻ trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội 2016; 4 năm liên tục đạt học bổng, là sinh viên xuất sắc của trường. Trà My đã 2 lần vinh dự được chọn là một trong những sinh viên của TP Hà Nội ra thăm và động viên các chiến sĩ ở Đảo Trường Sa hai lần vào năm 2014 và 2016. Chia sẻ với bạn bè, Trà My cho biết thêm rằng chuyến ra Hoàng Sa chính là kỉ niệm đáng nhớ nhất của cô trong mấy năm hoạt động nghệ thuật. Bởi nó chứa đựng rất nhiều cảm xúc không tên, có cả niềm vui lẫn nước mắt. Cũng trong chuyến ra Hoàng Sa, trái tim của Trà My được thổn thức khi cô bạn được nghe một chiến sĩ tâm sự về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Trong lúc chiến sĩ ra đi bảo vệ Tổ quốc thì chỉ có một mình mẹ đau ốm ở nhà. Xúc động trước câu chuyện của người lính ấy, cô bạn 9X đã trao một nụ hôn cho anh chàng may mắn. Nhưng ít ai biết rằng, nụ hôn của Trà My cũng là nụ hôn đầu đời của người lính. Đó là điều cho tới tận bây giờ khiến cô bạn này rất trân trọng. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.

