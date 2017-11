Nữ sinh 10X "nổi tiếng" vì cái tên lạ: Vương Hoàng Mai Diz

Từ một bức ảnh trong trang phục áo dài cùng nụ cười cuốn hút, nữ sinh 10X Sài thành có tên Vương Hoàng Mai Diz đang là cái tên được nhiều thành viên mạng tìm kiếm thời gian qua. Đầu tiên hãy nhắc đến cái tên của cô bạn này, đầu tiên ai cũng nghĩ rằng "Mai Diz" là nickname do bạn bè đặt nhưng thực chất đó là tên gốc của nữ sinh Sài thành này. Lý do đó là cô bạn này có gốc Pháp nên khi sinh ra, người cha đã quyết định giữ lại chút âm hưởng của gia tộc qua cái tên độc đáo này. Mai Diz sinh năm 2000, hiện đang là học sinh trường THPT Marie Curie TP HCM. Nữ sinh này từng tham gia và đạt giải ở một số cuộc thi nhan sắc quy mô nhỏ, tuy nhiên không có ý định theo đuổi con đường nghệ thuật. Sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng chiều cao nổi trội 1m68, Mai Diz cùng những bức ảnh khoe vóc dáng chuẩn luôn nhận được lượt like và chia sẻ khá khủng trên trang cá nhân của mình. Nhìn vẻ ngoài dịu dàng, mảnh mai, ai cũng nghĩ Mai Diz sẽ có sở thích điệu đà hay đại loại khá "bánh bèo" giống các cô gái khác. Nhưng thực sự không phải vậy, cô bạn này lại khá nam tính khi khoe mình thích chơi game và những hoạt động mạnh mẽ. Kể về thành tích chơi game của mình, Mai Diz tâm sự rằng một thời gian dài những năm học cấp 2, chơi game trở thành hình thức giải trí không thể thiếu sau những giờ học căng thẳng của cô nữ sinh này. Thậm chí, những cuộc trò chuyện của Mai Diz với các bạn nam đều xoay quanh chủ đề về game. Không chỉ có game, Mai Diz còn là fan cứng của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS. Hiện tại, cô bạn này đã có đầy đủ bộ sưu tập các album của BTS và tự mình lập hẳn một trang riêng để tự tay đăng tải hình ảnh và thông tin về nhóm nhạc này. Nói về ước mơ, Mai Diz luôn ấp ủ giấc mộng trở thành chủ cửa hàng mỹ phẩm do cô bạn tự thiết kế. Cùng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp và thân hình nuột nà của cô bạn nữ sinh Sài thành có cái tên khá lạ Vương Hoàng Mai Diz. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV

