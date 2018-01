Nữ nha sĩ U50 trẻ đẹp, ham "sống ảo" khiến con gái ruột buồn lòng

Lee Soo Jin, một nữ nha sĩ người Hàn Quốc đã và đang là những tên tuổi khá hot trên mạng xã hội nhờ thân hình cùng nhan sắc cực trẻ trung khiến các cô gái khác phải ghen tị và thèm khát. Nếu nhìn vào nhan sắc này của Lee Soo Jin, chắc hẳn không ít người cho rằng, cô chỉ khoảng 24 hay 26 tuổi. Nhưng khi nói ra số tuổi thật là 50 của mình, nữ nha sĩ khiến bất cứ ai cũng phải ngã ngửa bất ngờ . Cuộc sống hằng ngày của Lee Soo Jin ngoài công việc là một nha sĩ , cô còn thích chụp hình "tự sướng" và đăng tải chúng lên Instagram. Tuy nhiên, cũng chính hành động này của cô đã khiến đứa con gái bất mãn, từ đó dẫn đến mối quan hệ mẹ con ngày càng căng thẳng. Mâu thuẫn giữa nữ nha sĩ U50 với con gái được đội ngũ của chương trình Same Bed, Different Dreams (Đồng sàng dị mộng) biết tới và đã mời tham gia gameshow này vào tháng 7/2016. Đây là chương trình mà thanh thiếu niên và cha mẹ đến để công khai, chia sẻ các vấn đề mà họ không thể giải quyết cùng nhau. Cũng thông qua chương trình Same Bed, Different Dreams, hai mẹ con Lee Soo Jin đã tháo gỡ khúc mắc cũng như giúp tình cảm gia đình nữ nha sĩ ngày càng gắn kết hơn. Sau khi phát sóng, cái tên Lee Soo Jin ngay lập tức trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên cổng thông tin ở Hàn Quốc. Mọi người vô cùng ngỡ ngàng với nhan sắc thật của người mẹ 50 tuổi, nhiều người còn tò mò tìm đến trang cá nhân của người mẹ và muốn biết làm thế nào cô có thể để duy trì được nhan sắc tuyệt vời này. Lee Soo Jin cũng thẳng thắn chia sẻ, điều quan trọng nhất chính là vận động, ăn uống đầy đủ và lành mạnh, ngoài ra việc duy trì một tâm trạng tích cực trong cuộc sống cũng rất quan trọng. Lee Soo Jin nói thêm, sau chương trình, quan hệ mẹ con cô đã thay đổi, những vấn đề khó khăn cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Giờ đây, hai mẹ con đã thấu hiểu lẫn nhau và có cuộc sống vô cùng hòa thuận. Lee Soo Jin từng rất nghiện mạng xã hội, cô rất thích cảm giác khoe hình ảnh mình lên trang cá nhân và được cộng đồng mạng khen ngợi. Nhưng không ngờ hành động này lại khiến con gái không vui và để cứu vãn tình cảm gia đình, nữ nha sĩ Hàn Quốc này đã từ bỏ dần thói quen sống ảo. Con gái của Lee Soo Jin - Jena đã từng thẳng thắn bày tỏ rằng: "Mẹ bị nghiện mạng xã hội và chỉ quan tâm đến bản thân mình". Thậm chí, khi Jena sắp thi và cần sự động viên quan tâm từ mẹ nhưng Lee Soo Jin vẫn chăm chăm "sống ảo". Ảnh trong bài: Instagram nhân vật. Mời quý độc giả xem clip 10 Nữ Bác Sĩ Xinh Đẹp Nhất Màn Ảnh Hàn - Nguồn: Channel Việt

