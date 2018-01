Nữ giảng viên gợi cảm ĐH Quốc gia: Sinh viên rất tò mò về tôi

Những ngày gần đây, dân mạng liên tục truyền tay nhau hình ảnh gợi cảm của một nữ giảng viên đang giảng dạy tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ gương mặt xinh đẹp, vóc dáng “phồn thực”, ba vòng chuẩn cho đến cách ăn mặc sexy của nữ giáo viên đều thu hút sự chú ý. Danh tính của cô giáo xinh đẹp nhanh chóng được dân mạng tìm ra. Đó là Âu Hà My (sinh năm 1994) – hiện là giảng viên tiếng Pháp của trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà My từng nổi tiếng cộng đồng mạng với hình ảnh giám thị xinh đẹp xuất hiện trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015. Bên cạnh đó, cô còn được biết đến qua chuyện tình đẹp như mơ với diễn viên nhí nổi tiếng – nay là phi công trẻ điển trai Hà Duy. Ăn mặc gợi cảm, lại luôn son phấn chỉn chu mỗi khi ra ngoài, nữ giảng viên tiếng Pháp vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, một số người cho rằng, Hà My ăn mặc không đúng với chuẩn mực của một giáo viên. Chia sẻ về điều này, Hà My nói: “Bình thường, mình hay mặc những gì mình thích nhưng ở trên giảng đường mình là người hoàn toàn khác. Mình biết thế nào là chừng mực và có điểm dừng”. Ngoại hình gợi cảm của Hà My gây chú ý với cả những sinh viên trong trường. Cô nàng chia sẻ, sinh viên khá hiếu kỳ về cô, nhiều người còn nhắn tin xin dự giờ để được gặp cô giáo xinh đẹp. “Sinh viên trường mình hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương nên mình thấy khá thoải mái. Tuy nhiên, mình mong không có bất cứ trang mạng xã hội nào đem ảnh mình đi xa hơn nữa. Mọi thứ nên có điểm dừng để mình được yên tâm học tập và làm việc”, Hà My chia sẻ. Cô gái 23 tuổi đã có 16 năm theo học tiếng Pháp. Lớp 11, Hà My giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp nên được tuyển thẳng vào chuyên ngành Sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội. Suốt quá trình theo học, Hà My gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng nên sau tốt nghiệp được giữ lại trường làm giảng viên. Hiện tại, cô vừa dạy vừa theo học chương trình thạc sĩ và phấn đấu lấy bằng tiến sĩ trong tương lai. Nữ giảng viên tiếng Pháp khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô có bạn trai là diễn viên nhí nổi tiếng và hiện là phi công "soái ca" . Mời quý độc giả xem video Âu Hà My rap Tau thích mi cực dễ thương - Nguồn: FBNV

