Nữ đại gia Thái Lan suýt đánh nhau với chồng thứ 9

Mới đây, người chồng thứ 9 của nữ đại gia Thái Lan - Leena Jungjanya là Rangsee Saransiriborriruk đã chia sẻ với báo giới rằng anh rất bất ngờ khi nhận được tin người vợ hơn mình 33 tuổi đã có tình mới. Anh cho rằng có lẽ mình đi diễn quá lâu với ban nhạc khiến cho bà Leena buồn chán và đã có người tình mới. Những tưởng cuộc kết hôn của cặp đôi đầy tai tiếng này đã kết thúc sau khi mọi chuyện được chính thức công bố. Thế nhưng mới đây cả hai đã cùng nhau xuất hiện livestream trên một trang Facebook nổi tiếng tại Thái Lan khiến cho nhiều người sửng sốt. Khi được hỏi về lý do vì sao bà quyết định chia tay người chồng thứ 9. Nữ đại gia hậm hực kể tội Rangsee. Theo bà Leena, anh ta không chỉ đi rêu rao về mối quan hệ giữa 2 người, mà còn tung tin đồn bà bị mắc bệnh AIDS và nên được đưa vào chùa Prayanampu, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của bà. Thế nhưng người chồng thứ 9 của bà Leena bất ngờ xuất hiện trong chương trình và đã có hành động quỳ gối trước mặt vợ cầu xin một lời tha thứ. Theo nội dung cuộc trò chuyện, Rangsee Saransiriborriruk xin lỗi nữ đại gia vì đã xúc phạm đến danh dự của bà. Vừa nhìn thấy chồng cũ, nữ đại gia U60 lập tức đứng bật dậy quát tháo, chỉ tay vào mặt Rangsee và tỏ thái độ không hài lòng khi anh ta xuất hiện tại đây. Nếu không có người can ngăn, suýt chút nữa người phụ nữ giàu có đã lao vào đánh chồng cũ. Phải nhờ tới sự can ngăn của những người cùng tham gia chương trình thì cả hai mới tránh được một cuộc xô xát. Mặc dù đã rất thật lòng xin lỗi vợ mình, Sangree cho biết nhờ vào bà mà anh mới đắt show diễn như bây giờ. Thế nhưng tới tận cuối chương trình bà Leena vẫn chưa có ý định tha thứ cho người chồng cũ của mình.

Mới đây, người chồng thứ 9 của nữ đại gia Thái Lan - Leena Jungjanya là Rangsee Saransiriborriruk đã chia sẻ với báo giới rằng anh rất bất ngờ khi nhận được tin người vợ hơn mình 33 tuổi đã có tình mới. Anh cho rằng có lẽ mình đi diễn quá lâu với ban nhạc khiến cho bà Leena buồn chán và đã có người tình mới. Những tưởng cuộc kết hôn của cặp đôi đầy tai tiếng này đã kết thúc sau khi mọi chuyện được chính thức công bố. Thế nhưng mới đây cả hai đã cùng nhau xuất hiện livestream trên một trang Facebook nổi tiếng tại Thái Lan khiến cho nhiều người sửng sốt. Khi được hỏi về lý do vì sao bà quyết định chia tay người chồng thứ 9. Nữ đại gia hậm hực kể tội Rangsee. Theo bà Leena, anh ta không chỉ đi rêu rao về mối quan hệ giữa 2 người, mà còn tung tin đồn bà bị mắc bệnh AIDS và nên được đưa vào chùa Prayanampu, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của bà. Thế nhưng người chồng thứ 9 của bà Leena bất ngờ xuất hiện trong chương trình và đã có hành động quỳ gối trước mặt vợ cầu xin một lời tha thứ. Theo nội dung cuộc trò chuyện, Rangsee Saransiriborriruk xin lỗi nữ đại gia vì đã xúc phạm đến danh dự của bà. Vừa nhìn thấy chồng cũ, nữ đại gia U60 lập tức đứng bật dậy quát tháo, chỉ tay vào mặt Rangsee và tỏ thái độ không hài lòng khi anh ta xuất hiện tại đây. Nếu không có người can ngăn, suýt chút nữa người phụ nữ giàu có đã lao vào đánh chồng cũ. Phải nhờ tới sự can ngăn của những người cùng tham gia chương trình thì cả hai mới tránh được một cuộc xô xát. Mặc dù đã rất thật lòng xin lỗi vợ mình, Sangree cho biết nhờ vào bà mà anh mới đắt show diễn như bây giờ. Thế nhưng tới tận cuối chương trình bà Leena vẫn chưa có ý định tha thứ cho người chồng cũ của mình.