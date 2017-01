Những vụ tỏ tình hoành tráng nhưng đen đủi nhất 2016

Việc thầm thương, trộm nhớ rồi tỏ tình và thất bại chẳng phải mới lạ gì. Tuy nhiên, những màn tỏ tình hoành tráng sau đây lại thất bại khiến chủ nhân như rơi vào hố sâu vực thẳm. Ảnh minh họa. Chàng trai Hà thành dùng iPhone 7 Plus tỏ tình thất bại. Vào cuối tháng 9 vừa qua, một chàng trai ở Hà Nội tên Tùng đã gây chú ý khi dùng iPhone 7 Plus tỏ tình với cô gái khiến anh “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Tuy nhiên, anh chàng lại không nhận được một “happy ending”. Tùng đã chọn một nhà hàng khá sang, không gian lãng mạn và chuẩn bị bóng bay, hoa hồng đỏ xếp thành hình trái tim, ở giữa đặt chiếc iPhone 7 Plus để dành tặng cô gái tên Trúc. Cô gái Hải Dương tiết lộ, chỉ quý Tùng ở mức tình bạn chứ chưa phải tình yêu. Do vậy mà cô không thể nhận quà từ bạn trai. Ảnh: Zing.vn Nam sinh Đại học Điện lực tỏ tình bị hắt nước. Sự việc diễn ra tại KTX Đại học Điện lực. Chàng nam sinh đội trời nắng nóng cầm mic đứng dưới KTX đứng hát bài “Lời anh muốn nói” với nhiều sự cổ vũ của những người xung quanh để tỏ tình với cô bạn gái mình thầm thương từ lâu. Ảnh cắt từ clip. Cô bạn tầng 3 chẳng những không đồng ý mà còn hất nguyên một chậu nước vào chàng trai này nhưng không trúng. Không bỏ cuộc, chàng trai tiếp tục giơ bảng có hình trái tim cùng đóa hoa hồng và lần này, đã bị chậu nước thứ 2 làm cho ướt hết... Ảnh cắt từ clip. Tỏ tình thất bại, quẳng gấu và hoa xuống đất. Một nam sinh ở đại học Nông Nghiệp đã chuẩn bị một chú gấu bông rất to mang vào lớp học rất đông sinh viên dự định thổ lộ cùng người ấy. Tuy nhiên, bạn gái phũ phàng từ chối. Ngay lập tức, cậu nam sinh ôm theo gấu bông và hoa lên tầng thượng của trường học. Chẳng chút luyến tiếc, cậu chàng ném chú gấu xinh xắn và bó hoa to thẳng xuống mặt đất. Có lẽ cậu quá thất vọng. Nhiều người cho rằng, quả là "thanh niên cứng" của năm khi tỏ tình bất thành, lại còn tỏ thái độ, vất quà trước mặt bạn gái. Ảnh: Giabao. Trai đẹp Bách Khoa chuẩn bị tỏ tình công phu. Trong tháng 5 vừa qua, màn tỏ tình rình rang của nam sinh Bách Khoa gây xôn xao mạng xã hội. Trước đó anh chàng này đã chuẩn bị hẳn một clip tỏ tình, tuy nhiên gặp sự cố nên không thực hiện được. Tuy màn tỏ tình công phu nhưng anh chàng vẫn bị từ chối. Sau màn tỏ tình thất bại, chàng trai chia sẻ: "Dù nhiều người bàn tán, chê bai nhưng anh vẫn cảm thấy lạc quan, bởi ít ra mình cũng dám thực hiện những gì mình nghĩ".

