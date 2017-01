Những “tuyệt chiêu” giúp bạn trẻ có thêm tiền lì xì Tết

Theo BusinessInsider, việc cùng những đứa bé con ra chúc tết ông bà, cô chú... sẽ làm tăng mức độ được lì xì Tết của bạn lên tới 60%. Bởi lẽ, khi hội con nít được mừng tuổi thì cớ gì bạn lại không được ông bà, cô, bác lì xì? Tuy nhiên, ở góc độ nghiên cứu tâm lý, các nhà khoa học đã chứng minh được rằng, việc đi cùng một nhóm người khiến bạn trở nên thu hút và được lòng mọi người hơn. Hiện tượng này được các nhà khoa học gọi tên là "hiệu ứng đội cổ vũ", xảy ra khi não bộ của chúng ta có xu hướng "dễ dãi" hơn, chứ không kĩ tính, soi xét kỹ từng người một. Não bộ "dễ tính" sẽ là lúc giúp cho bạn dễ lấy được thiện cảm của người đối diện hơn. Tết là dịp để bạn có thể diện và khoác lên mình những bộ cánh sặc sỡ sắc màu. Nhưng bạn có biết, bộ cánh với màu sắc nào sẽ giúp bạn trở nên thu hút và dễ nhận được nhiều tiền lì xì hơn? Câu trả lời là màu đỏ. Các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Rochester đã tiến hành thí nghiệm nhằm kiểm tra phản ứng của phụ nữ khi xem các chàng trai mặc trang phục màu sắc khác nhau như xanh, đỏ, ghi xám, đen, cam... Một thí nghiệm tương tự cũng được tiến hành với đối tượng là nam giới. Kết quả cho thấy, trong cả hai trường hợp, đối tượng tham gia đều chọn và bị "hút hồn" với người mặc trang phục đỏ trong hình. Nguyên nhân là bởi màu đỏ khiến người đối diện cảm thấy sự nhiệt huyết, năng động, sức mạnh dồi dào. Và đặc biệt hơn, trong ngày Tết - màu đỏ - màu của bao lì xì Tết còn đem đến ý nghĩa may mắn nữa. Bởi vậy, không có lý do gì khi bạn nỡ chối từ một bộ cánh màu đỏ khiến bạn may mắn và có được nhiều "lộc" hơn trong ngày đầu năm. Tết là dịp để mọi người trong gia đình đoàn viên, cùng nhau nói đùa, chúc phúc để có một năm an lành, may mắn. Theo các nhà khoa học, việc luôn vui vẻ, niềm nở và mỉm cười sẽ khiến cho đối phương chú tâm đến bạn hơn, từ đó sẽ lì xì bạn nhiều hơn. Các chuyên gia lý giải rằng, việc chúng ta nhận được một nụ cười từ người phía trước sẽ tương tự như bộ não ta nhận được một phần thưởng. Cụ thể, vùng vỏ não trán - ổ mắt (nằm phía trước hộp sọ, trên mắt) sẽ kích hoạt mạnh. Kết luận này được đưa ra sau khi các chuyên gia tiến hành quét não fMRI những người tình nguyện tham gia nghiên cứu. Theo đó, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, phản ứng ở não bỗng được kích thích mạnh hơn đáng kể. Ai ai cũng muốn không khí gia đình thật ấm cúng, vui vẻ trong dịp Tết, do đó sự hài hước sẽ khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy nhẹ nhàng, gần gũi hơn. Theo các nhà khoa học Mỹ, không chỉ là sự pha trò, sự khôi hài còn có ý nghĩa tích cực đối với sự giao tiếp, gắn kết giữa mọi người trong gia đình. Nhà nghiên cứu Chris Robert tại ĐH Missouri cho biết: "Khả năng cảm thụ sự hài hước, cười, khiến cho người khác cười sẽ giúp bạn tăng tiết hormone tích cực như endorphin (hormone giảm đau tự nhiên) và serotonin (hormone điều hòa tâm trạng). Những hormone này sẽ giúp có thể cải thiện tình cảm, mang lại sự sảng khoái, từ đó bạn sẽ phóng khoáng hơn". Có một sự thật là ai trong chúng ta cũng cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi thấy mình có ích và được người xung quanh tôn trọng. Bởi vậy, bằng cách chú ý quan sát, đưa ra lời hỏi thăm, khen ngợi đúng thời điểm sẽ khiến bạn dễ dàng có được sự yêu mến, tình cảm của người xung quanh. Trong một nghiên cứu được tiến hành tại Mỹ, Elizabeth Gunderson và đồng nghiệp đã chứng minh thấy, việc đưa ra lời khen ngợi, khích lệ sẽ khiến người được khen cảm thấy vui mừng, từ đó trở nên vui vẻ, hào phóng hơn. Biết đâu, những người này sẽ lì xì cho bạn gấp hai vì sự đáng yêu, khích lệ của bạn.

