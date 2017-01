Những tin nhắn chúc Tết 2017 “ngọt như mía lùi”

1. Năm mới đến rồi một năm qua thật đặc biệt với anh và cả em nữa. Năm mới đến thế là anh lại được nối dài năm tháng được yêu thương chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào hãy gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé.

2. Cục cưng của anh năm mới đến rồi. Anh muốn gửi tới em trọn vẹn khối óc và trái tim anh, gửi tới em trọn vẹn tấm lòng anh, gửi tới em tất cả những gì cao quý và thiêng liêng nhất của anh. Chúc em năm mới và các năm mới nữa vẫn luôn bên anh nhé. Yêu em nhiều lắm!

3. Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn… thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời. Chúc em yêu của anh năm mới mọi sự tốt lành.

Những câu nói, lời chúc ngọt ngào trong dịp Tết luôn dễ tạo ra nhiều cảm xúc cho người yêu. Ảnh minh họa.

4. Trên Trái Đất có 7.000.000.000 người. Và anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin cho mỗi mình em. Có lẽ vì 6.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được em. Happy new year my love!

5. Hãy giữ mãi nụ cười trên môi nhé em! Em có biết là, em rất dễ thương khi em cười không? Năm mới hãy cho anh cơ hội được chăm sóc nụ cười đó nha em.

6. Năm mới, anh chỉ chúc em được nhiều sức khỏe thôi. Còn về hạnh phúc và niềm vui, anh mong rằng chính mình sẽ là người mang những điều đó đến với em. Yêu em nhiều!

Tin nhắn chúc mừng năm mới Đinh Dậu tình cảm nhất

8. Anh không lãng mạn để có thể làm thơ tặng em, cũng không tài giỏi và không đủ giàu có để mua cho em cả vườn hoa hồng. Nhưng anh có thể tặng em cả trái tim anh và bảo vệ em đến hết cuộc đời. Hãy ở bên anh nhé để anh làm cho em điều đó.

9. Chúc người xa xứ bao lâu

Một mùa xuân mới thắm bầu quê hương

Dù cho cách trở đôi đường

Quê hương vẫn mãi ngọt đường mía lâu.

10. Chúc mình năm mới gặp may

Nhà ai vẫn mãi bóng ngây đợi chờ

Tuy rằng năm trước thờ ơ

Năm nay phải ráng qua vơ được nàng.

11. Chúc mọi người đẹp như hoa Hồng

Thành công như hoa Cúc

Hạnh phúc như hoa Mai

Phát tài như hoa Pháo

Độc đáo như hoa Lan

An khang như hoa Huệ

Trí tuệ như hoa Sen.