Những cô gái Việt "làm loạn" Instagram trong năm 2017

Trương Hoàng Mai Anh được xem là cái tên đắt show chụp ảnh nhất tại Hà Nội cho các shop thời trang nhờ ngoại hình cân đối cùng gương mặt khá xinh xắn. Chưa dừng lại ở đó, cô gái Việt này còn là gương mặt "làm loạn" MXH Instagram với nhan sắc và guu thời trang khá ấn tượng. Mai Anh sở hữu nét mặt rất dễ thương cùng mái tóc ngắn trẻ trung, năng động, trông cô nàng cực kỳ hiện đại và hợp với giới trẻ bây giờ. Chính bởi vậy, trang cá nhân Instagram của cô gái Việt chưa gắn mác hot girl này có tới 102.000 lượt follow. Dương Minh Ngọc, hay Ngọc Lai cũng là một cô nàng rất được yêu mến trên Instagram. Cô nàng sinh ra tại Hà Nội nhưng hiện tại đang sinh sống tại TP. HCM. Minh Ngọc sở hữu tới hơn 162.000 lượt follow. Minh Ngọc nhanh chóng gây chú ý với vẻ ngoài xinh xắn khi sở hữu đôi mắt to tròn, làn da trắng cùng nét mặt rất hài hòa. Nhờ nhan sắc của mình, cô bạn này nhận được thêm lời mời chụp hình từ không ít shop thời trang và các nhiếp ảnh gia nổi tiếng Thuỳ Anh với tài khoản Instagram @yeeyeex gây chú ý sau khi những hình ảnh của cô được công khai trên trang cá nhân. Hiện cô nàng người mẫu lookbook này có hơn 40.000 lượt người theo dõi trên Instagram. Ngắm nhìn hình ảnh của Thùy Anh, nhiều dân mạng phải thốt lên rằng cô bạn này rất giống với gái Hàn hay gái Nhật. Điều này đến từ khuôn mặt của cô bạn sinh năm 1995 này với những đường nét thon dài, chiếc mũi cao, đôi mắt to cùng khuôn miệng rất xinh. Đông Hạnh chính là nhân vật người mẫu gây sốt với MV cover ca khúc Lalala của Soobin Hoàng Sơn. Không chỉ vậy, cô bạn này gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp và gợi cảm. Theo nhiều người nhận xét, gương mặt của cô bạn này khá sắc sảo và nét khá tây, đã vậy, Đông Hạnh còn thường xuyên chọn lối make up với tông màu trầm đầy hiện đại nên trông càng cuốn hút. Được biết, cô bạn này đang học tại ĐH Kiến trúc TP HCM, đồng thời làm người mẫu cho một vài thương hiệu thời trang nên việc trang cá nhân Instagram của Đông Hạnh sở hữu lượng follow khủng từ cộng đồng mạng là điều không khó hiểu. Liin Nguyen là cô gái Việt sở hữu lượng follow trên Instagram với con số 50.000 lượt. Điều khiến cô bạn này được chăm sóc khá kĩ lưỡng đó chính là gương mặt thu hút với nụ cười cực rạng rỡ và tự tin. Chưa hết, Liin Nguyen còn có body với 3 vòng rất chuẩn, làn da nâu khoẻ khoắn không chê được vào đâu. Liin Nguyen thường xuyên khoe dáng trong những bộ đồ quyến rũ và chính bởi vậy, cô nàng này được xếp vào danh sách những cô gái Việt không gắn mác hot girl nhưng vẫn nổi tiếng ầm ầm trên mạng xã hội Instagram. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram. Mời quý độc giả xem clip Top 8 hot girl Việt sở hữu lượng người theo dõi khủng trên Instagram - Nguồn: Sehun EXO

