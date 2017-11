Nhóm nam sinh luộc đũa, sạc điện thoại làm cháy phòng trọ

Mới đây, trên một hội nhóm dành cho những người trẻ tuổi, một thành viên đã đăng tải câu chuyện kinh hoàng xảy ra ở phòng trọ của mình khiến cộng đồng vừa thương vừa buồn cười. Chia sẻ lên mạng xã hội như một lời cảnh tỉnh dành cho nhiều bạn trẻ, những bức ảnh của cậu bạn Nguyễn Hữu Huy (SN 1996, Quảng Ninh, đang học ở Học viện Báo chí & Tuyên truyền) đã thu hút hơn 8.000 lượt quan tâm chỉ sau hơn một giờ đăng tải. Hữu Huy cho biết bản thân cậu và nhóm 4 bạn cùng phòng đều là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Họ thuê 2 phòng trọ, một phòng để nấu ăn, một phòng để ngủ và sinh hoạt. Câu chuyện bắt đầu khi nhóm 5 nam sinh trên đã bất cẩn làm cháy nồi luộc đũa mốc. Làm cháy nồi luộc đũa ít lâu, nhóm sinh viên này là làm cháy ổ điện trong phòng, dẫn đến cháy cả phòng. Hữu Huy chia sẻ: "Phòng bên kia có 1 ổ điện cắm ngay ở đầu giường và chỉ cắm 2 cái sạc iphone, tất cả đều đi vắng chỉ có mình ở phòng và may mắn là mình ngủ ở phòng bên cạnh. Lúc có người báo cháy thì mình mới tỉnh dậy và phát hiện toàn bộ chỗ ổ điện và đầu giường đã bị thiêu rụi. Mình phải mất đến 4 xô nước mới dập được đám cháy". Tổng thiệt hại sau vụ cháy do chập điện này là: 2 cái chăn, 2 cái gối, 1 cái đệm, 1 cái chiếu mới mua, 1 cái điện thoại, 1 cái sạc dự phòng. Phòng bên cạnh bị cháy khiến cho nhóm 5 sinh viên trên phải dọn tạm về ở dồn trong 1 phòng. Sau khi những bức ảnh và câu chuyện của Hữu Huy được đăng tải, cộng đồng mạng đã lo lắng cho nhóm nam sinh sờ đâu cháy đó này sẽ bị chủ nhà đuổi đi. Tuy nhiên, Huy cho biết chủ phòng trọ khi lên kiểm tra thì vẫn vui vẻ, không bắt đền và chỉ bảo dọn dẹp lại phòng. Sự việc trên đã hút 10 ngàn like của dân mạng và nhiều comment chia sẻ. Ai cũng kinh hãi với những sự cố nguy hiểm có thể gây ra từ việc sạc điện thoại. Sự việc dù không có thiệt hại quá lớn về vật chất nhưng cũng là lời cảnh tỉnh dành cho cư dân mạng khi sử dụng các thiết bị điện. Không ít người bình luận và chia sẻ trường hợp tương tự khi để sạc ở ổ cắm quá lâu dẫn đến cháy nổ bất ngờ. Để xoa dịu sự đen đủi và mất mát của nhóm 5 nam sinh số nhọ nói trên, nhiều dân mạng cũng tếu táo chia sẻ những hình ảnh của hội bạn từng gặp tai nạn với điện đóm và bếp núc khiến không khí trở nên bớt nặng nề. Mời quý độc giả xem clip Nổ iPhone khi sạc - Nguồn: Hùng Mạnh

