Nhờ phim sitcom, thế hệ hot girl Việt mới bắt đầu nổi tiếng

Hot girl Việt thế hệ mới đầu tiên xuất thân từ phim sitcom được nhiều khán giả yêu thích là Khánh Vân (sinh năm 1995). Cô nàng này còn được nhiều người ưu ái gọi tên “nàng thơ” của các đạo diễn phim sitcom Việt. Dù chỉ vào vai nữ thứ trong bộ phim sitcom được yêu thích – Sửu Nhi, nhưng Khánh Vân đã để lại ấn tượng rất tốt với người xem. Chỉ cần nhoẻn miệng cười tươi một cái để lộ má lúm đồng tiền đáng yêu là hot girl 9X này đã khiến trái tim mọi chàng trai rung động rồi đấy. Ngoài Sửu Nhi, Khánh Vân còn tham gia sitcom Biệt đội Bitu phần 1 và cũng trở thành cái tên được dân mạng tìm kiếm, quan tâm. Hiện tại, Facebook của cô nàng có hơn 414.000 lượt follow và hơn 66.000 lượt follower trên Instagram. Các bạn teen cực kỳ thích Khánh Vân vì sự thân thiện của cô nàng. Hot girl phim sitcom tiếp theo được nhắc tới đó là Mai Bích Trâm (sinh năm 1997) đang học trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh TP HCM. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cô bạn này đã có bề dày thành tích khi góp mặt trong hàng loạt phim sitcom phát sóng trên truyền hình và Youtube. Bích Trâm có gương mặt rất điện ảnh. Cô bạn sở hữu đôi mắt to tròn sắc sảo, sống mũi cao. Bích Trâm cực hợp với những vai có cá tính, sắc sảo và lém lỉnh. Bích Trâm bén duyên với nghệ từ năm lớp 10, khởi nghiệp với các vai diễn trong TVC rồi sau này mới tham gia đóng phim. Ngoài việc học, đóng phim, cô bạn còn tham gia các cuộc thi trên truyền hình, cuộc thi sắc đẹp như "Tôi là diễn viên", "Én sinh viên", "Ngôi sao ngày mai", "Miss Áo dài". Nguyễn Trúc Anh, sinh năm 1998, diễn viên nữ trong một số phim sitcom chiếu mạng và TV thời gian gần đây cũng gây ấn tượng với bạn trẻ vì nhan sắc chẳng hề kém cạnh hot girl. Theo nhiều người nhận xét, Trúc Anh mang một nét đẹp cổ điển, nữ tính pha chút hiện đại khiến các chàng trai liên tục xin link Facebook, info khi ảnh nàng nữ chính được giới thiệu trên Fanpage một hội làm phim nào đó. "Hoàng hôn đến từ bình minh", "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi" là những phim sitcom Trúc Anh đóng gần đây. Cô bạn cũng tham gia đóng TVC và làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu thường trang. Nguyễn An Vy (sinh năm 1998) xuất thân là một cô mẫu teen. An Vy được biết đến nhiều nhất với vai trò là thành viên của nhóm hài FAPtv. An Vy tham gia đóng nhiều phim sitcom dành cho teen như "Là anh", "Em của đời anh". An Vy sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu cùng phong cách sự ngọt ngào. An Vy đang sở hữu một lượng fan khủng với hơn 300.000 lượt follower trên MXH. Mời quý độc giả xem clip Ngắm lại vẻ đẹp sexy của hot girl An Vy Nguyễn Fap Tv - Nguồn: Hoang Phuong.

