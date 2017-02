Nhiếp ảnh gia người Pháp khoe body siêu "hoành tráng"

René Grincourt được biết đến là một nhiếp ảnh gia trẻ vô cùng nổi tiếng tại Pháp, anh chàng này mang đến cho những người ái mộ mình những bức hình cực độc đáo với những góc chụp mới lạ. Chưa dừng ở lại đó, anh chàng nhiếp ảnh gia người Pháp - René Grincourt còn khiến nhiều người vô cùng choáng ngợp khi mới đây, anh ta phô bày cơ thể với những khối cơ săn chắc của mình trong vai trò một người mẫu ảnh. René Grincourt là chàng nhiếp ảnh gia 9X sinh ra và lớn lên tại Paris, nơi được coi là một trong những kinh đô của cái đẹp trên toàn thế giới. Ngay từ khi còn khá nhỏ René Grincourt đã được tiếp xúc với cái đẹp nên đã nuôi cho mình dòng máu nghệ thuật. Không chỉ có những bức ảnh đẹp, René Grincourt còn khiến rất nhiều người phải mê mẩn vì mình sau khi phô diễn những đường cong cực săn chắc của cơ thể trong bộ ảnh mới của mình. Nếu là người theo dõi René Grincourt, các fan hâm mộ có thể thấy anh chàng này làm việc với nhiều công ty người mẫu nổi tiếng như Marilyn Agency Paris, Next Models London, International Model Management Brussels, One Management New York và một vài công ty khác ở Istanbul, Milan và Paris. Với vẻ ngoài lạnh lùng và cực ngầu, René Grincourt khiến trái tim của nhiều chị em bị chinh phục. Theo nhiều người nhận xét, René Grincourt là một anh chàng người mẫu kiêm nhiếp ảnh gia đa phong cách từ bụi bặm đến lịch lãm, sang trọng. Instagram của anh chàng có hơn 136.000 theo dõi, nhiều người dự đoán con số này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Ảnh: Facebook nhân vật.

