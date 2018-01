Nhan sắc "hot girl môi tều" Lily Maymac ngoài đời

Ngày 19/1, Lily Maymac khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi có mặt tại Sài Gòn. Được biết, cô tới TP.HCM theo lời mời của một hãng mỹ phẩm. Ngoài đời, hot girl Lily Maymac có chiều cao khiêm tốn, khá gầy gò và nhỏ nhắn, đúng với biệt danh "hot girl hạt tiêu". Cô gái mang hai dòng máu Australia và Philippines sở hữu 3 vòng khá chuẩn. Tại sự kiện ở Sài Gòn, hot girl mặc chiếc váy hai dây, tôn vẻ hấp dẫn của cơ thể. Ngoài đời, "bông hồng lai" biết cách make up phô diễn những lợi thế trên gương mặt như đôi mắt to tròn, mũi thẳng và cao, đặc biệt là bờ môi. Phong cách trang điểm của cô nàng nhấn vào đôi mắt to, đôi môi quyến rũ cùng màu son cam nude quen thuộc, vốn đã là "thương hiệu" của cô gái sở hữu 3,4 triệu người theo dõi Instagram này.Lily Maymac thân thiện và dễ gần, môi luôn nở nụ cười vui vẻ khi xuất hiện tại sự kiện ở TP.HCM tối 19/1. Hiểu rõ lợi thế hình thể kết hợp cách tạo dáng phù hợp, Lily Maymac ở ngoài đời tự tin khoe dáng. Thần thái cùng khuôn miệng là điểm nhấn của Lily Maymac, cũng là lý do cô được mệnh danh "hot girl môi dày". Khi đứng giữa các hot girl Việt, Lily lộ rõ khuyết điểm là cơ thể nhỏ bé và chiều cao "nấm lùn". Phong cách thời trang hiện đại, cá tính cùng thần thái sang chảnh thường thấy trên Instagram của Lily Maymac dường như "đi vắng" trong bức hình chụp với beauty blogger Gấu Zoan. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sức thu hút mà Lily Maymac mang lại cho những người được gặp cô. Mời quý độc giả xem video Hot girl Lily Maymac nói "Xin chào, cảm ơn" - Nguồn: Zing.vn

