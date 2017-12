Nhan sắc của hot girl 'mưa bóng mây' Hà Đan ngày ấy – bây giờ

Được biết đến từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hà Đan (SN 1995) hay còn được giới trẻ gọi với cái tên dễ thương, hot girl mưa bóng mây gây ấn tượng với khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Cô nàng nhận được nhiều lời mời diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình như Luật đời, Giả thiết tình yêu, Hoa Bay, Dangerous Love... Sau đó, Hà Đan cũng đã góp mặt trong rất nhiều bộ phim khác nhau như 'Khép mắt chờ ngày mai', 'Mưa bóng mây', 'Sắc màu phái đẹp', 'Gái ngoan truyền kỳ'… Không những thế, cô nàng còn là một trong những gương mặt MC, phát thanh viên 'ruột' của Đài truyền hình. Sau nhiều năm, Hà Đan giờ đây ngày càng trưởng thành hơn, từ nhan sắc đến kinh nghiệm diễn xuất. Xuất hiện với vẻ đẹp cuốn hút trong buổi họp báo ra mắt bộ phim sitcom 'Những ngày thảnh thơi mới đây, hot girl 9X khiến nhiều người bất ngờ. Không còn là một hotgirl 'mưa bóng mây' baby kute ngày nào, thay vào đó là một cô gái chín chắn và bản lĩnh hơn. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Hà Đan cho biết, cô nàng đang gặp khá nhiều may mắn trong công việc, liên tục được đảm nhận vai trò người dẫn chương trình của một số chương trình mới, và đảm nhiệm nhiều vai diễn với màu sắc khác nhau. 'Riêng năm 2017, là năm mình được hoá thân vào khá nhiều nhân vật với những tính cách rất nhiều màu sắc: Tường Vy nhí nhảnh trong 'Những người nhiều chuyện'; Dã Quỳnh trong bộ phim cùng tên với tính cách nghĩa hiệp, mạnh mẽ; Siro thông minh, sắc xảo trong 'Biệt Đội Bichili' hay Linh Anh trong 'Những ngày thảnh thơi…' – Hà Đan nói. Vai diễn mới nhất – Linh Anh – trong bộ phim sitcom 'Những ngày thảnh thơi' được thực hiện bởi Yến Tatoo để lại nhiều ấn tượng nhất. Ban đầu, khi nhận được lời mời từ ê-kip, cô nàng có lo lắng một chút vì thời gian quay phim khá dài, lại xa nhà trong khi công việc đang chất chồng. Thế nhưng sau khi gặp Yến Tatoo, cô nàng hot girl hạt tiêu đã bị thuyết phục. 'Mình tin tưởng vào ê-kip với mong muốn đem đến cho khán giả một bộ phim thần tượng với thông điệp ý nghĩa. Mình đã 'hy sinh' nhiều 'job' khác để hoàn thành tốt vai diễn này!' – Hà Đan thủ thỉ. Việc một diễn viên truyền hình nhận lời tham gia diễn xuất với một dàn diễn viên không chuyên (hotgirl Yến Tatoo, Trần Tùng Anh The Voice… và một số bạn trẻ khác) đối với Hà Đan không là vấn đề. Cô nàng cho rằng, làm việc với những bạn trẻ không chuyên lại cho mình những kinh nghiệm mới, càng giúp mình trưởng thành hơn. Hà Đan còn tâm sự, cô nàng luôn muốn thử sức mình trong nhiều cá tính, màu sắc khác nhau chứ không muốn đóng khung trong hình tượng nhất định nào cả. Vì vậy, mỗi một vai diễn là một điều khiến cô nàng cảm thấy thú vị. 'Tính cách của mình cũng như vậy, đa sầu đa cảm lắm, khi thì nhí nhảnh như đứa trẻ, nhưng cũng có khi như 'bà cụ non' – diễn viên SN 1995 nói. Tuy nhiên, một trong những vấn đề khiến Hà Đan luôn phải để tâm chính là vóc dáng 'nấm lùn' của mình. 'Nhưng dần dần mình hiểu ra thần thái trên gương mặt mới là điều quan trọng nhất để người diễn viên truyền được tính cách, cảm xúc của nhân vật đến người xem... Trong showbiz cũng không ít diễn viên có thân hình nhỏ nhắn như mình, nhưng họ vẫn rất thành công trong các vai diễn trưởng thành, chín chắn và họ là động lực để mình không ngại thử sức trong những vai diễn như vậy!'. Tự chấm điểm về khuôn mặt, Hà Đan cũng thừa nhận: 'So với chuẩn mực của cái đẹp hiện nay thì có thể còn nhiều thứ cần phải chỉnh, nhưng mình vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ thay đổi nét nào đó trên khuôn mặt. Mình mong rằng những điểm chưa hoàn hảo trên khuôn mặt mình sẽ trở thành những điểm riêng khác những khuôn đúc khác, để khán giả ấn tượng và nhớ đến hơn.' May mắn và thành công trong công việc là vậy, thế nhưng cho đến nay Hà Đan vẫn… chưa có người yêu. Từng khẳng định rằng mình sẵn sàng đến với một người đàn ông nghèo, nhưng dường như chuyện tình cảm vẫn đang… 'tắc đường' ở đâu đó. 'Đôi khi mình cũng chạnh lòng khi nhìn những cặp đôi hạnh phúc,nhìn các bạn gái khác được cưng chiều,yêu thương. Nhưng cảm xúc đó qua rất nhanh,mình rất bận rộn, lúc nào cũng chìm trong công việc, tất bật đi quay, đi dẫn, được sống với đam mê, có gia đình, bạn bè, có những khán giả vẫn luôn dõi theo, với mình như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi.' – Hà Đan tâm sự. Hà Đan còn bật mí thêm rằng, năm 2018 tới đây cô nàng sẽ tiếp tục tham gia nhiều dự án phim truyền hình khác. Đặc biệt, ở một dự án phim mới, cô nàng sẽ vào vai một nhân vật khác hoàn toàn những nhân vật đã từng tham gia trước đây. Mời quý độc giả xem video Hát nhép Lạc trôi của hot girl Hà Đan - Nguồn: FBNV

