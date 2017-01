Nhan sắc boxing girl mới nổi nóng bỏng nhất Trung Quốc

Người đẹp boxing Châu Vy vừa qua đã trở thành tâm điểm của dân mạng khi cho đăng tải những bức ảnh mặc đồ boxing và khoe đôi chân thẳng tắp vô cùng sexy. Châu Vy sinh ngày 22/4/1993, sở hữu chiều cao 1m72 và cân nặng 53kg. Cô tốt nghiệp Học viện Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Hồ Nam, Trung Quốc. Cô nàng quyến rũ này từng đoạt giải cao trong top 10 cuộc thi MC nữ toàn Trung Quốc năm 2012. Đặc biệt vừa qua, khán giả truyền hình còn biết tới cô với vai trò nữ MC, hot girl boxing đầu tiên của xứ Trung. Với tình yêu mãnh liệt dành cho bộ môn võ của nam giới, Châu Vy đã quyết tâm tập luyện và trau dồi thêm rất nhiều kiến thức về boxing. Hot girl boxing 9X sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào với đôi mắt to, khuôn mặt tròn dễ thương và vóc dáng quyến rũ. Chính vì vậy, chương trình boxing do cô nàng này dẫn vô cùng thu hút người theo dõi. Không chỉ có khuôn mặt đẹp, cô nàng MC boxing 9X này còn sở hữu thân hình vô cùng săn chắc do tập luyện thường xuyên môn võ dành cho nam giới. Được biết, Châu Vy từng học múa, một bộ môn uyển chuyển và cô khiến nhiều người bất ngờ khi chuyển hướng sang chơi môn thể thao dành cho phái mạnh. Cô nàng MC xinh đẹp này từng tiết lộ, cô từ bỏ môn múa bởi yêu thích thể dục thể thao vì nó giúp cô giữ được vóc dáng khỏe mạnh, gợi cảm. Tài ăn nói, ứng biến nhanh nhạy của cô gái trẻ nhận được nhiều lời khen và được cho là có nhiều nét giống với Lý Tương - nữ MC hàng đầu Trung Quốc. Ảnh trong bài: Weibo.

