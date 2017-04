Người yêu tin đồn của An Nguy bất ngờ lột xác nữ tính

Từ trước đến nay, Alexandra Nguyễn (thường gọi là Alex) thường xây dựng cho mình hình ảnh nam tính, tomboy. Cô được nhiều người biết đến khi được cho là người yêu đồng giới của Vlogger nổi tiếng An Nguy. Những hình ảnh thân mật mà cả 2 thường chia sẻ lên trang cá nhân khiến nhiều người đồn đoán về mối quan hệ của họ, cho rằng cặp đôi đang yêu nhau. Sau nhiều năm gắn bó, hiện cặp đôi vẫn khăng khít bên nhau và chưa một lần lên tiếng về mối quan hệ của mình. Mới đây, Alexandra Nguyễn gây bất ngờ khi khoe hình ảnh để tóc dài lên trang cá nhân. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là với mái tóc mới này, diện mạo của cô bỗng thay đổi 180 độ, trở nên nữ tính lạ thường. Hiện chưa rõ lý do vì sao Alexandra Nguyễn quyết định để tóc dài nhưng với diện mạo mới, người yêu tin đồn của An Nguy nhận được sự khen ngợi từ cư dân mạng. Cùng với việc makeup, cô trở nên xinh đẹp không thua kém gì hotgirl, dù trước đó với mái tóc ngắn, trông cô rất nam tính. Được biết, đây là lần đầu tiên Alexandra Nguyễn khoe hình ảnh nữ tính của mình. Cô là người Việt, mang quốc tịch Mỹ, có tên tiếng Việt là Anh Nguyễn. Trước đây, Alexandra Nguyễn thường xuất hiện với những hình ảnh 'chuẩn men' khiến không ít người nghi ngờ về giới tính thật của cô. Nhất là khi Alex thường xuyên xuất hiện bên cạnh An Nguy trong các sự kiện cũng như chăm chỉ đăng tải hình ảnh thân mật của cặp đôi lên trang cá nhân. Điều này khiến cư dân mạng đã đặt ra nghi vấn cặp đôi đang hẹn hò. Bởi vlogger An Nguy từng thừa nhận cô là người song tính. Hình ảnh tomboy trước đây của Alexandra Nguyễn.

