Người đẹp Hàn Quốc tóc cụt lủn vẫn khiến đàn ông mê mẩn

Nhiều người cho rằng, con gái khi để tóc ngắn sự nữ tính sẽ mất đi và độ xinh đẹp của họ cũng sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, mới đây khi ngắm nhìn những bức ảnh của cô gái 9X Hàn Quốc với mái tóc ngắn siêu cá tính này, nhiều người sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình. Cô gái 9X Hàn Quốc chứng minh việc con gái tóc ngắn vẫn cực xinh đó là Jeon So Ni (SN 1991) hiện đang sinh sống và làm việc cho một công ty có địa điểm tại Thủ đô Seoul. Thoạt đầu nhìn Jeon So Ni, nhiều người sẽ bị ấn tượng bởi làn da trắng hồng, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt không quá to tròn theo gen của người Hàn Quốc nhưng lại rất vừa vặn với khuôn mặt trái xoan của cô bạn. Đi qua khuôn mặt, càng ngắm nhìn Jeon So Ni người ta lại càng ấn tượng với mái tóc ngắn. Tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt nhưng chính nó lại giúp 9X xứ Kim Chi này trở nên nổi bật giữa rừng gái xinh trên cộng đồng mạng. Mái tóc có phần cá tính kết hợp với nhan sắc xinh xắn làm Jeon So Ni vừa dễ thương lại vừa có phần khác biệt. Lần mò trang cá nhân của Jeon So Ni, cộng đồng mạng còn ấn tượng khi cô bạn này không chỉ để tóc ngắn đã ấn tượng mà khi còn nuôi tóc dài cũng xinh chẳng kém. Ngắm những hình ảnh Jeon So Ni khi còn để tóc dài, nhiều người cho rằng cô gái này chỉ bớt đi một phần lạnh lùng, bí ẩn và tăng vẻ dịu dàng hơn, nữ tính. Nhưng dù có để tóc dài như ngày xưa hay để tóc ngắn như bây giờ thì vẫn không thể phủ nhận được sức hút của Jeon So Ni trong mắt cộng đồng mạng. Có thể nói Jeon So Ni là một minh chứng rõ ràng cho việc, con gái tóc ngắn lúc nào cũng có sức hút lạ kỳ. Vẻ đẹp của họ có chút cá tính, có chút mạnh mẽ mà đồng thời, cũng có những nét rất nhẹ nhàng, dịu dàng. Nói chung là con gái ai cũng nên để tóc ngắn một lần để xem mình có thể thay đổi tới như thế nào, biết đâu lại hút hồn cánh mày râu như cô bạn 9X Hàn Quốc - Jeon So Ni.Mời độc giả xem video Những khoảnh khắc cực đáng yêu của 9X Hàn Quốc minh chứng con gái tóc ngắn vẫn cực xinh - Nguồn: Instagram nhân vật

Nhiều người cho rằng, con gái khi để tóc ngắn sự nữ tính sẽ mất đi và độ xinh đẹp của họ cũng sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, mới đây khi ngắm nhìn những bức ảnh của cô gái 9X Hàn Quốc với mái tóc ngắn siêu cá tính này, nhiều người sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình. Cô gái 9X Hàn Quốc chứng minh việc con gái tóc ngắn vẫn cực xinh đó là Jeon So Ni (SN 1991) hiện đang sinh sống và làm việc cho một công ty có địa điểm tại Thủ đô Seoul. Thoạt đầu nhìn Jeon So Ni, nhiều người sẽ bị ấn tượng bởi làn da trắng hồng, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt không quá to tròn theo gen của người Hàn Quốc nhưng lại rất vừa vặn với khuôn mặt trái xoan của cô bạn. Đi qua khuôn mặt, càng ngắm nhìn Jeon So Ni người ta lại càng ấn tượng với mái tóc ngắn. Tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt nhưng chính nó lại giúp 9X xứ Kim Chi này trở nên nổi bật giữa rừng gái xinh trên cộng đồng mạng. Mái tóc có phần cá tính kết hợp với nhan sắc xinh xắn làm Jeon So Ni vừa dễ thương lại vừa có phần khác biệt. Lần mò trang cá nhân của Jeon So Ni, cộng đồng mạng còn ấn tượng khi cô bạn này không chỉ để tóc ngắn đã ấn tượng mà khi còn nuôi tóc dài cũng xinh chẳng kém. Ngắm những hình ảnh Jeon So Ni khi còn để tóc dài, nhiều người cho rằng cô gái này chỉ bớt đi một phần lạnh lùng, bí ẩn và tăng vẻ dịu dàng hơn, nữ tính. Nhưng dù có để tóc dài như ngày xưa hay để tóc ngắn như bây giờ thì vẫn không thể phủ nhận được sức hút của Jeon So Ni trong mắt cộng đồng mạng. Có thể nói Jeon So Ni là một minh chứng rõ ràng cho việc, con gái tóc ngắn lúc nào cũng có sức hút lạ kỳ. Vẻ đẹp của họ có chút cá tính, có chút mạnh mẽ mà đồng thời, cũng có những nét rất nhẹ nhàng, dịu dàng. Nói chung là con gái ai cũng nên để tóc ngắn một lần để xem mình có thể thay đổi tới như thế nào, biết đâu lại hút hồn cánh mày râu như cô bạn 9X Hàn Quốc - Jeon So Ni. Mời độc giả xem video N hững khoảnh khắc cực đáng yêu của 9X Hàn Quốc minh chứng con gái tóc ngắn vẫn cực xinh - Nguồn: Instagram nhân vật