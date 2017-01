Ngắm cô giáo gặp phiền vì dạy cách sử dụng bao cao su

Mới đây, một đoạn clip do học sinh quay lén ghi lại cảnh một cô giáo xinh đẹp đang thực hiện tiết dạy cách sử dụng bao cao su cho học sinh tại một trường cấp 3 ở Hải Phòng gây sốt. Ảnh cắt từ clip. Điều khiến cô giáo này gây chú ý đó chính là cách dạy vô cùng trực quan và sinh động, kèm theo đó là sự hài hước và dí dỏm. Cư dân mạng nhanh chóng truy lùng danh tính của cô giáo trẻ vừa dí dỏm vừa xinh đẹp này. Rất nhanh chóng, cô giáo xinh đẹp trong clip được xác định tên Lê Thủy Tiên, sinh năm 1992 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cô hiện là giáo viên của một trung tâm tư vấn tâm lý và đào tạo kỹ năng sống ở Hải Phòng. Hình ảnh trong clip là một tiết học ngoại khóa về kỹ năng sống do trung tâm của cô kết hợp với một trường THPT ở Hải Phòng thực hiện. Khi biết clip hướng dẫn học sinh sử dụng bao cao su được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, Thủy Tiên cho biết trên Saostar, ban đầu cảm thấy vui vì tiết học của mình được nhiều người biết đến, nhưng sau đó cô gái trẻ cảm thấy lo lắng vì sợ nhiều giáo viên hay phụ huynh nghĩ mình đang “vẽ đường cho hươu chạy”. Tuy vậy, khi nhận được sự động viên của học trò về những tiết dạy bổ ích của mình, cô giáo trẻ cũng thấy yên tâm phần nào. Theo chia sẻ của cô giáo trẻ với báo chí, clip xuất hiện trên mạng chỉ là một phần nhỏ trong tiết dạy của cô. Thông thường trong mỗi giờ dạy của mình, cô giáo Thủy Tiên sẽ thông tin cho các học sinh vấn đề nhỏ trước như cách phòng tránh xâm hại tình dục, chuyện tình cảm, mối nguy hại và những bệnh lây lan qua đường tình dục, rồi mới đến phần hướng dẫn cách sử dụng bao cao su. Dù có bài giảng bổ ích nhưng Thủy Tiên đã gặp không ít rắc rối. Trên Saostar, cô giáo cho biết do cách giảng bài trực quan, sinh động quá, nên cô đã bị cơ quan phê bình và kiểm điểm: “Bản thân tôi miêu tả thật quá nên đối với nhiều phụ huynh sẽ hơi phản cảm”. Không chỉ gây sốt vì bài giảng về bao cao su, cô giáo xinh đẹp Thủy Tiên còn gây ấn tượng với nhan sắc đời thường trong những bức ảnh được cô chia sẻ trên Facebook. Mặc dù còn trẻ nhưng cô giáo đã lập gia đình và có một cậu con trai rất kháu khỉnh. Ảnh: FBNV.

