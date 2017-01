Nàng dâu 9X khoe mâm cơm ở cữ thịnh soạn mẹ chồng nấu

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong các gia đình Á Đông từ lâu đã là đề tài muôn thuở. Tuy nhiên khi nghe chia sẻ của nàng dâu 9X Sài thành tên Tạ Thu Trang (25 tuổi), nhiều chị em chắc sẽ phải thay đổi cái nhìn khắt khe về mối quan hệ được cho là nhạy cảm này. Ảnh: Facebook. Tạ Thu Trang mới đây khiến nhiều chị em trong Hội nuôi con bằng sữa mẹ phải ghen tỵ khi khoe ảnh chụp bữa cơm ở cữ "miễn chê" do mẹ chồng tự tay chuẩn bị. Mâm cơm ở cữ với nhiều món ăn đa dạng như rau luộc, tôm rang, giò lợn và hoa quả tráng miệng được Trang chia sẻ. Một mâm cơm ở cữ khác của Trang được mẹ chồng chuẩn bị cho trong đó có đậu phụ rán, thiên lý xào thịt bò và canh rau nấu thịt băm. Chia sẻ với PV Kiến Thức, Tạ Thu Trang cho biết cô rất hạnh phúc vì có một người mẹ chồng tâm lý và yêu thương con dâu hết mực. "Mình sinh con đầu lòng đã được gần 1 tháng rưỡi. Không chỉ giai đoạn ở cữ này mình mới được mẹ chăm sóc mà từ khi trước khi cưới đến khi về sống chung, mẹ đã coi mình không khác gì con đẻ", Trang bộc bạch. Nàng dâu trẻ nhớ lại thời gian còn mang bầu, chỉ nghén ngủ, nên mẹ chồng tâm lý để cho ngủ "nướng", khi dậy thì thức ăn sáng mẹ đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Trong thời gian ở cữ, nàng dâu Sài thành cũng thương mẹ vất vả khi ngày phải lo việc nhà, 3 bữa ăn đầy đủ cho con dâu, tối đến bà lại "xung phong" trông cháu cho con được ngủ. Biết ý, Trang cũng cố gắng trông con ban ngày và phụ mẹ một số việc vặt. Về quan niệm ăn uống sau sinh, Thu Trang cho biết mẹ chồng cô cũng không quá đặt nặng việc kiêng kỵ, chỉ chú ý kiêng một số món ảnh hưởng đến phụ nữ sinh mổ, vì bà bảo ăn đủ chất thì sữa bé bú mẹ mới đủ chất. Sinh ra ở Nam Định, vào Sài Gòn học đại học và lập nghiệp, vốn quen sống động lập nên việc được mẹ chồng quá bao bọc khiến nàng dâu trẻ ban đầu thấy không quen. Nhưng dần cô cảm thấy mình may mắn khi được mẹ chăm sóc, quan tâm. Bữa cơm ở cữ đa dạng của Trang được các bà mẹ bỉm sữa đem ra so sánh về sự đối lập với bữa cơm cữ đạm bạc trước đó khi chỉ có cơm trắng và vài miếng thịt rang.

Những bữa cơm ở cữ thịnh soạn khác được các mẹ chia sẻ để tham khảo. Món ngon cho sản phụ trong thời gian ở cữ... ... và đầy đủ chất dinh dưỡng.

