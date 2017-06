Mỹ nữ thân hình "đồng hồ cát” khiến đấng mày râu rạo rực

Mới đây trên mạng xã hội, hình ảnh cô gái với thân hình đồng hồ cát khiến anh em điêu đứng được các thành viên liên tục truyền tay nhau. Ngay sau đó, mọi người đã nhanh chóng truy lùng danh tính của cô nàng xinh đẹp này. Sau khi tìm kiếm mỹ nữ "đồng hồ cát" đã được tìm ra, đó là cô nàng có tên Hong Seo Ah, hiện đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Sau khi vào trang cá nhân, không ít người đã phải tròn mắt với những hình ảnh đời thường của cô nàng hot girl Hàn Quốc đang khiến dân tình điên loạn. Theo đánh giá chủ quan của nhiều dân mạng, do được sinh ra tại Hàn Quốc nên Hong Seo Ah may mắn sở hữu những nét đẹp hoàn hảo. Không chỉ có gương mặt xinh đẹp như búp bê mà cô gái còn có vóc dáng gợi cảm, quyến rũ khiến bất cứ chàng trai nào cũng phải say đắm. Mặc dù thông tin cá nhân của cô nàng mỹ nữ Hàn Quốc chỉ có ít ỏi thế nhưng chừng đó thôi cũng đã đủ khiến nhiều anh chàng cảm thấy "ấm lòng". Trên trang cá nhân của mình, những hình ảnh khoe thân hình đồng hồ cát được Hong Seo Ah đăng tải liên tục và nó được rất nhiều người đón nhận nhiệt tình. Chính bởi việc liên tục đăng tải những hình ảnh quyến rũ, trang cá nhân của cô gái xinh đẹp xứ Kim Chi này đã có lượng người theo dõi khủng lên tới hơn 300 ngàn người. Dù vậy có thân hình đẹp nhưng được biết Hong Seo Ah vẫn chưa chính thức nhận lời làm người mẫu ảnh cho bất cứ một tờ báo hay nhiếp ảnh gia nào. Cùng ngắm nhìn thân hình đồng hồ cát, đẹp từng centimet của cô nàng đến từ Hàn Quốc - Hong Seo Ah. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.

