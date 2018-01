Mê mẩn cánh đồng hoa đẹp "ảo diệu" ở ngoại ô Sài Gòn

Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tại các cánh đồng hoa ở ngoại ô TP.HCM, nông dân đang tất bật với công việc chăm sóc hoa Tết. Tại cánh đồng hoa ven sông Sài Gòn trên đường Bùi Công Trừng (xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn), ngay từ sáng sớm, nông dân đã có mặt để tưới nước, bón phân, rửa sương cho hoa. Hoa khoe sắc trong nắng sớm. Sắc tím của hoa phong lan. Theo một chủ vườn hoa, phong lan khó trồng và nhiều nhà vườn cạnh tranh với nhau nên năm nay ông trồng khá ít so với mọi năm. “Cánh đồng hoa của gia đình tôi rộng khoảng 1 hecta với đủ loại hoa từ cúc, lan, hướng dương đến những loại khó trồng như cẩm tú cầu, hoa tam giác mạch…”, chị Cẩm Tú, chủ một vườn hoa chia sẻ. Theo chị Tú, do cánh đồng hoa trong dịp cận Tết đẹp nên chị thiết kế một số tiểu cảnh để khách đến tham quan, chụp ảnh. Nhiều người tạo dáng trên cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu ngay giữa Sài Gòn. Cô gái trong trang phục áo dài, nón lá “check in” cánh đồng hoa (Ảnh: Đoàn Nhân). Thiếu nữ khoe sắc bên hoa (Ảnh: Đoàn Nhân). Đôi nam nữ “check in” trên ruộng hoa ở ngoại ô Sài Gòn. “Đây là giai đoạn quyết định nên phải ăn ngủ cùng hoa. Một ngày phải tưới nước cho hoa 3 lần. Làm cỏ thì không cần nhưng nước và phân bón phải đảm bảo. Đối với những cây hoa nụ còn nhỏ thì bón phân mạnh hơn, còn những cây hoa đã bung nụ thì giảm lại”, chị Tú chia sẻ. Tại cánh đồng hoa trên đường Lê Thị Riêng, nông dân cũng tất bật với việc tưới nước, bón phân cho hoa. Theo người trồng hoa, năm nay mặc dù thời tiết thuận lợi nhưng tiền giống, chậu, phân bón, nhân công tăng hơn 5% so với năm ngoái. Thị trường hoa Tết đối với nhà vườn vẫn là những ẩn số với sự kỳ vọng một mùa sản xuất thuận lợi, thu được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, điều làm người trồng hoa cảm thấy phấn chấn hơn khi thời điểm này, nhiều thương lái đã đến đặt hàng với số lượng lớn, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Mời quý độc giả xem video Cánh đồng hoa ngoại ô TP HCM khoe sắc - Nguồn: Pháp Luật Plus

Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tại các cánh đồng hoa ở ngoại ô TP.HCM, nông dân đang tất bật với công việc chăm sóc hoa Tết. Tại cánh đồng hoa ven sông Sài Gòn trên đường Bùi Công Trừng (xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn), ngay từ sáng sớm, nông dân đã có mặt để tưới nước, bón phân, rửa sương cho hoa. Hoa khoe sắc trong nắng sớm. Sắc tím của hoa phong lan. Theo một chủ vườn hoa, phong lan khó trồng và nhiều nhà vườn cạnh tranh với nhau nên năm nay ông trồng khá ít so với mọi năm. “Cánh đồng hoa của gia đình tôi rộng khoảng 1 hecta với đủ loại hoa từ cúc, lan, hướng dương đến những loại khó trồng như cẩm tú cầu, hoa tam giác mạch…”, chị Cẩm Tú, chủ một vườn hoa chia sẻ. Theo chị Tú, do cánh đồng hoa trong dịp cận Tết đẹp nên chị thiết kế một số tiểu cảnh để khách đến tham quan, chụp ảnh. Nhiều người tạo dáng trên cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu ngay giữa Sài Gòn. Cô gái trong trang phục áo dài, nón lá “check in” cánh đồng hoa (Ảnh: Đoàn Nhân). Thiếu nữ khoe sắc bên hoa (Ảnh: Đoàn Nhân). Đôi nam nữ “check in” trên ruộng hoa ở ngoại ô Sài Gòn. “Đây là giai đoạn quyết định nên phải ăn ngủ cùng hoa. Một ngày phải tưới nước cho hoa 3 lần. Làm cỏ thì không cần nhưng nước và phân bón phải đảm bảo. Đối với những cây hoa nụ còn nhỏ thì bón phân mạnh hơn, còn những cây hoa đã bung nụ thì giảm lại”, chị Tú chia sẻ. Tại cánh đồng hoa trên đường Lê Thị Riêng, nông dân cũng tất bật với việc tưới nước, bón phân cho hoa. Theo người trồng hoa, năm nay mặc dù thời tiết thuận lợi nhưng tiền giống, chậu, phân bón, nhân công tăng hơn 5% so với năm ngoái. Thị trường hoa Tết đối với nhà vườn vẫn là những ẩn số với sự kỳ vọng một mùa sản xuất thuận lợi, thu được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, điều làm người trồng hoa cảm thấy phấn chấn hơn khi thời điểm này, nhiều thương lái đã đến đặt hàng với số lượng lớn, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Mời quý độc giả xem video Cánh đồng hoa ngoại ô TP HCM khoe sắc - Nguồn: Pháp Luật Plus