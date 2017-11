Mắt to long lanh, nữ sinh Trung Quốc hớp hồn dân mạng

Mặt V-line, mắt đuôi phượng là "chuẩn mực nhan sắc" nay đã trôi dần về quá khứ, thay vào đó khuôn mặt tròn cùng đôi mắt to lại đang dần trở thành xu hướng mới. Mới đây, đông đảo dân mạng châu Á đã phải chú ý đến một nữ sinh Trung Quốc có đôi mắt to tròn, rất có hồn và gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chu Diệp, thường được biết đến với biệt danh là Chow, nữ sinh này sinh năm 1995 và đến từ thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sở hữu đôi mắt to, mặt tròn và nước da trắng hồng không tì vết, Chu Diệp khiến nhiều dân mạng thầm thương nhớ. Theo nhiều người nhận xét, nét cuốn hút nhất trên khuôn mặt nữ sinh 9X này chính là đôi mắt. Đôi mắt to tròn, trong veo cùng hàng mi cong vút giúp khuôn mặt của Chu Diệp toát nên đầy vẻ ngây thơ. Nhờ đôi mắt to cùng khuôn mặt tròn nên nhìn Chu Diệp trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Nhiều người đoán cô nàng chỉ đang học cấp 3, nhưng thực tế cô nàng 22 tuổi này vừa tốt nghiệp Đại học Phật Sơn hồi tháng 5 vừa qua. Trái với gương mặt baby, cô nàng sở hữu một chiều cao khá chuẩn. Trong nhiều bức ảnh, chiều cao khá nổi bật cùng đôi mắt to khiến Chu Diệp thường bị nhầm là con lai. Tuy nhiên cô bạn này lại mang 100% dòng máu Trung Quốc. Dù để tóc ngắn hay tóc dài thì Chu Diệp vẫn có những góc hình "thần thánh" và khiến không ít người bị cuốn hút bởi đôi mắt to, siêu đẹp của mình. Góc nghiêng thần thánh, Chu Diệp vẫn khoe được góc mặt vô cùng đẹp với sống mũi cao và đẹp. Đôi mắt có hồn cùng bộ lông mi dày và cong làm nên vẻ đẹp hút hồn của Chu Diệp. Cùng ngắm một số hình ảnh đốn tim của nữ sinh Trung Quốc "chiếm đoạt" dân mạng. Ảnh sử dụng trong bài: Weibo.

