Mặt ngây thơ, cô gái Nhật gây sốc khi khoe tuổi thật

Mang vẻ đẹp lai trong sáng tựa thiên thần, cái tên Saya Ichikawa đã trở thành cái tên được nhiều người biết tới và là một trong những gương mặt khá đắt khách của các chương trình giải trí Nhật Bản. Ảnh trong bài: Instagram nhân vật. Saya Ichikawa sinh năm 1987, là người mẫu nhiều năm liền của tạp chí đình đám Vivi. Khi nhìn cô gái Nhật này, nhiều người liên tưởng đến một nàng búp bê vừa ngọt ngào lại vừa gợi cảm, mê hoặc ánh nhìn. Saya Ichikawa mang trong mình hai dòng máu Mỹ - Nhật. Đây cũng là lý do cô nàng 8X Nhật Bản này có nhan sắc ấn tượng và đầy thu hút. Điểm ấn tượng nhất trên khuôn mặt của cô người mẫu Nhật Bản này đó là đôi mắt to tròn, đi kèm theo đó là môi cong hờn dỗi đầy hút hồn. Mặc dù đã ở độ tuổi 27 nhưng Saya luôn trông như một công chúa thơ ngây, đó cũng là lý do cô nàng được yêu thích ở đất nước "Mặt trời mọc". Vẻ đẹp ấn tượng giúp Saya không chỉ xuất hiện dày đặc trên các tạp chí teen, "bành trướng" tên tuổi khắp Nhật Bản và các nước lân cận. Bên cạnh đó, chính cô nàng 8X này là gương mặt trang bìa được yêu thích của các tạp chí đàn ông với những shoot hình theo phong cách gợi cảm, e ấp. Saya Ichikawa từng làm người mẫu cho hàng chục tạp chí khác, là gương mặt đại diện của gần 10 nhãn hàng tính từ khi khởi nghiệp đến nay. Cô nàng còn thường xuyên làm khách mời cho các chương trình truyền hình, radio. Vẻ đẹp hút mắt ở mọi góc nhìn giúp cô gái Nhật khiến ai cũng nhầm tuổi. Ảnh trong bài: Instagram nhân vật.

Mang vẻ đẹp lai trong sáng tựa thiên thần, cái tên Saya Ichikawa đã trở thành cái tên được nhiều người biết tới và là một trong những gương mặt khá đắt khách của các chương trình giải trí Nhật Bản. Ảnh trong bài: Instagram nhân vật. Saya Ichikawa sinh năm 1987, là người mẫu nhiều năm liền của tạp chí đình đám Vivi. Khi nhìn cô gái Nhật này, nhiều người liên tưởng đến một nàng búp bê vừa ngọt ngào lại vừa gợi cảm, mê hoặc ánh nhìn. Saya Ichikawa mang trong mình hai dòng máu Mỹ - Nhật. Đây cũng là lý do cô nàng 8X Nhật Bản này có nhan sắc ấn tượng và đầy thu hút. Điểm ấn tượng nhất trên khuôn mặt của cô người mẫu Nhật Bản này đó là đôi mắt to tròn, đi kèm theo đó là môi cong hờn dỗi đầy hút hồn. Mặc dù đã ở độ tuổi 27 nhưng Saya luôn trông như một công chúa thơ ngây, đó cũng là lý do cô nàng được yêu thích ở đất nước "Mặt trời mọc". Vẻ đẹp ấn tượng giúp Saya không chỉ xuất hiện dày đặc trên các tạp chí teen, "bành trướng" tên tuổi khắp Nhật Bản và các nước lân cận. Bên cạnh đó, chính cô nàng 8X này là gương mặt trang bìa được yêu thích của các tạp chí đàn ông với những shoot hình theo phong cách gợi cảm, e ấp. Saya Ichikawa từng làm người mẫu cho hàng chục tạp chí khác, là gương mặt đại diện của gần 10 nhãn hàng tính từ khi khởi nghiệp đến nay. Cô nàng còn thường xuyên làm khách mời cho các chương trình truyền hình, radio. Vẻ đẹp hút mắt ở mọi góc nhìn giúp cô gái Nhật khiến ai cũng nhầm tuổi. Ảnh trong bài: Instagram nhân vật.