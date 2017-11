Mặc sơ mi, nữ sinh Nghệ An nổi tiếng vì quá xinh

Đã có không ít cô gái bất ngờ nổi như cồn trên mạng xã hội chỉ nhờ một khoảnh khắc hoặc một clip vài giây. Vũ Thúy Linh (nick name Lin Sa, quê Nghệ An) là một cô gái như thế. Chỉ với khoảnh khắc diện sơ mi trắng đơn giản, cô nữ sinh Nghệ An bất ngờ được dân mạng chú ý. Hình ảnh đó đăng tải trên mạng xã hội nhận được hàng nghìn lượt thích. Dân mạng bắt tay vào lùng sục Facebook, Instagram cũng như những thông tin cá nhân về cô gái này. Lin Sa hiện là sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Lin Sa không sở hữu chiều cao lý tưởng hay thân hình đồng hồ cát, thế nhưng, vẫn được dân mạng yêu mến bởi vẻ đẹp nữ tính, nhẹ nhàng. Hiếm khi cười khi chụp ảnh nhưng mỗi tấm hình của cô nữ sinh xinh đẹp Lin Sa vẫn có sức cuốn hút đặc biệt. Lin Sa chia sẻ, cô có sở thích chụp ảnh và lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ mỗi khi đi du lịch. 18 tuổi, Lin Sa đã biết cách làm đẹp, chăm chút cho nhan sắc bản thân. Cô nàng theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. "Nhiều người hỏi mình học theo phong cách của ai mà phối đồ hợp thế. Thật ra, mình thích gì thì mặc nấy thôi. Ở tuổi mình, đa phần các bạn đều chọn phong cách năng động nhưng mình lại thích kiểu nhẹ nhàng, ví dụ như, thay vì đi giày thể thao mình lại chọn giày búp bê", Lin Sa chia sẻ. Cô nàng ít khi dùng mỹ phẩm mà thường chăm sóc da bằng những liệu pháp tự nhiên. "Mình có sở thích làm đẹp, hay tỉ mỉ chăm sóc tóc, chọn trang phục, phụ kiện. Thường thì mình cứ lấy bản thân ra làm chuột bạch thí nghiệm, thấy đẹp thì tư vấn cho bạn bè", Lin Sa nói. Ước mơ của cô nàng là có một cửa hiệu quần áo của riêng mình, được chọn đồ, phối đồ cho các bạn trẻ. Chỉ bằng những món đồ có giá sinh viên, Lin Sa cũng biết cách khiến mình trở nên nổi bật. Mời quý độc giả xem video Nữ sinh chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An xinh đẹp, hát hay - Nguồn: Hoàng Thị Thúy Hằng@Youtube

