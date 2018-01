Lộ diện cô gái tung ảnh gọi Facetime với Công Phượng

Hôm 8/1, một cô gái bất ngờ tung những tấm hình đang nói chuyện Facetime với Công Phượng khiến cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn tình cảm cùng đi tìm kiếm xem thông tin cá nhân của cô gái bí ẩn này là ai? Trên trang cá nhân của mình, cô gái bí ẩn bất ngờ đăng tải những bức ảnh Facetime cùng với cầu thủ Công Phượng, đi kèm với đó là dòng trạng thái: "Đang mơ được gọi anh ấy, bật dậy ai ngờ có thật". Ngay lập tức, dân mạng đã lùng sục để tìm ra những thông tin của cô gái trên, đó là nickname Xinhh's Hoaii's, tên thật là Võ Thị Hoài, 20 tuổi, cùng quê Nghệ An với Công Phượng. Hiện cô bạn 9X này đang học tiếng Nhật tại Hà Nội. Theo cảm nhận ban đầu của dân mạng, Võ Thị Hoài là cô gái có nước da trắng, gương mặt ưa nhìn. Dù chưa biết, mối quan hệ giữa tiền đạo Công Phượng và cô bạn đồng hương nhưng dân mạng đã nổ ra cuộc tranh cãi, ý kiến so sánh giữa cô gái 9X trên với người yêu cũ của chàng cầu thủ ĐT Việt Nam là ca sĩ Hòa Minzy. Theo nhiều dân mạng, mặc dù Võ Thị Hoài là cô gái khá xinh xắn nhưng so với Hòa Minzy thì cô nàng 9X này vẫn còn kém xa. Nickname Minh Quân chia sẻ: "Bạn này xinh thật nhưng nếu để đặt lên cân với Hòa "dồ" thì vẫn còn kém xa. Đấy là chưa nói đến vị trí trong mắt mọi người". Đồng tình với Minh Quân còn có nhiều nickname khác như, điển hình như Cherry Mai: "Hòa Minzy dù có điên thật nhưng vẫn xứng với Công Phượng hơn. Bạn này mình đặt nghi vấn rất cao là câu like hoặc câu view thôi chứ chắc chẳng yêu đương gì đâu". Bên cạnh những ý kiến chê bai, vẫn có không ít thành viên bảo vệ cho Võ Thị Hoài. Nickname Ha Le Anh có bình luận: "Chuyện tình cầu thủ yêu ca sĩ, người mẫu bây giờ nhiều quá rồi, liệu có phải Công Phượng muốn đổi gió yêu người không nổi tiếng để tránh bị soi mói. Nhìn chung mình thấy bạn này cũng được mà". Đồng quan điểm với Ha Le Anh là nickname Minh Tuấn: "Nếu có yêu nhau thì cũng là điều dễ hiểu mà. Sao cứ phải gắn mắc cầu thủ phải yêu người nổi tiếng. Sai lầm lắm, cầu thủ cũng là người mà. Tại sao cứ phải đề cao họ lên làm gì? Chỉ cần họ thích, họ yêu thì ai cũng được chứ". Được biết, Hoài có một người quen ở đội U23 Việt Nam, chung phòng với Công Phượng nên tình cờ thấy chân sút của HAGL qua điện thoại. Cuộc trò chuyện Facetime cũng bắt đầu từ đó và Hoài mong mọi người đừng nghĩ mọi chuyện quá xa. Sau khi được chú ý, Võ Thị Hoài có chia sẻ rằng, cô mến Công Phượng bởi cầu thủ này là người vui tính nói chuyện rất cởi mở. Với hơn 1 năm chơi bóng ở Nhật Bản, Công Phượng còn khen Hoài xinh gái bằng tiếng Nhật. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV Mời quý độc giả xem clip Công Phượng lộ ảnh gọi Facetime với cô gái lạ - Nguồn: Blog Tin

Hôm 8/1, một cô gái bất ngờ tung những tấm hình đang nói chuyện Facetime với Công Phượng khiến cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn tình cảm cùng đi tìm kiếm xem thông tin cá nhân của cô gái bí ẩn này là ai? Trên trang cá nhân của mình, cô gái bí ẩn bất ngờ đăng tải những bức ảnh Facetime cùng với cầu thủ Công Phượng, đi kèm với đó là dòng trạng thái: "Đang mơ được gọi anh ấy, bật dậy ai ngờ có thật". Ngay lập tức, dân mạng đã lùng sục để tìm ra những thông tin của cô gái trên, đó là nickname Xinhh's Hoaii's, tên thật là Võ Thị Hoài, 20 tuổi, cùng quê Nghệ An với Công Phượng. Hiện cô bạn 9X này đang học tiếng Nhật tại Hà Nội. Theo cảm nhận ban đầu của dân mạng, Võ Thị Hoài là cô gái có nước da trắng, gương mặt ưa nhìn. Dù chưa biết, mối quan hệ giữa tiền đạo Công Phượng và cô bạn đồng hương nhưng dân mạng đã nổ ra cuộc tranh cãi, ý kiến so sánh giữa cô gái 9X trên với người yêu cũ của chàng cầu thủ ĐT Việt Nam là ca sĩ Hòa Minzy. Theo nhiều dân mạng, mặc dù Võ Thị Hoài là cô gái khá xinh xắn nhưng so với Hòa Minzy thì cô nàng 9X này vẫn còn kém xa. Nickname Minh Quân chia sẻ: "Bạn này xinh thật nhưng nếu để đặt lên cân với Hòa "dồ" thì vẫn còn kém xa. Đấy là chưa nói đến vị trí trong mắt mọi người". Đồng tình với Minh Quân còn có nhiều nickname khác như, điển hình như Cherry Mai: "Hòa Minzy dù có điên thật nhưng vẫn xứng với Công Phượng hơn. Bạn này mình đặt nghi vấn rất cao là câu like hoặc câu view thôi chứ chắc chẳng yêu đương gì đâu". Bên cạnh những ý kiến chê bai, vẫn có không ít thành viên bảo vệ cho Võ Thị Hoài. Nickname Ha Le Anh có bình luận: "Chuyện tình cầu thủ yêu ca sĩ, người mẫu bây giờ nhiều quá rồi, liệu có phải Công Phượng muốn đổi gió yêu người không nổi tiếng để tránh bị soi mói. Nhìn chung mình thấy bạn này cũng được mà". Đồng quan điểm với Ha Le Anh là nickname Minh Tuấn: "Nếu có yêu nhau thì cũng là điều dễ hiểu mà. Sao cứ phải gắn mắc cầu thủ phải yêu người nổi tiếng. Sai lầm lắm, cầu thủ cũng là người mà. Tại sao cứ phải đề cao họ lên làm gì? Chỉ cần họ thích, họ yêu thì ai cũng được chứ". Được biết, Hoài có một người quen ở đội U23 Việt Nam, chung phòng với Công Phượng nên tình cờ thấy chân sút của HAGL qua điện thoại. Cuộc trò chuyện Facetime cũng bắt đầu từ đó và Hoài mong mọi người đừng nghĩ mọi chuyện quá xa. Sau khi được chú ý, Võ Thị Hoài có chia sẻ rằng, cô mến Công Phượng bởi cầu thủ này là người vui tính nói chuyện rất cởi mở. Với hơn 1 năm chơi bóng ở Nhật Bản, Công Phượng còn khen Hoài xinh gái bằng tiếng Nhật. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV Mời quý độc giả xem clip Công Phượng lộ ảnh gọi Facetime với cô gái lạ - Nguồn: Blog Tin