Kinh hãi cách "đốt tiền" của hội con nhà giàu Hong Kong

Các thành viên cộng đồng mạng Instagram hẳn không còn thấy xa lạ với những tài khoản hay khoe cuộc sống giàu có của mình mang tên "Rich Kids". Họ là những tiểu thư, công tử con nhà giàu ở nhiều nơi trên thế giới như Dubai, Nga,… Mới đây, những thanh niên hội con nhà giàu Hong Kong cũng có một tài khoản Instagram riêng để chia sẻ ảnh của mình. "Rich Kids of Hong Kong" trở thành nơi tụ hội của những đứa trẻ siêu giàu có, siêu sung sướng. Các cậu ấm cô chiêu thường xuyên khoe ảnh mình tắm nắng ở những bãi biển đắt tiền, trên du thuyền hạng sang, mua sắm hàng loạt đồ hiệu hoặc những bữa ăn có giá "trên trời". Quà hàng hiệu là thứ họ thường xuyên được nhận. Thú cưng xinh đẹp cũng phải được đựng trong túi Celine. May mắn được sinh ra trong các gia đình triệu phú, tỷ phú, các tiểu thư này không những được mặc đẹp, ăn ngon mà còn hưởng cuộc sống xa hoa, được đi du lịch thường xuyên.. Từ đầu đến chân đều là hàng hiệu. Những chiếc đồng hồ xa xỉ lại chẳng hề khó kiếm tìm với những đứa trẻ "Rich Kids of Hong Kong". Cô nàng ra sân bay với loạt đồ hiệu LV. Cặp đôi này đang có mấy chiếc siêu xe để lựa chọn.. Bộ sưu tập chìa khóa ô tô của một công tử nhà giàu Hồng Kông. Cuộc sống vô âu vô lo của những cậu ấm, cô chiêu này khiến ai cũng phát thèm.

Các thành viên cộng đồng mạng Instagram hẳn không còn thấy xa lạ với những tài khoản hay khoe cuộc sống giàu có của mình mang tên "Rich Kids". Họ là những tiểu thư, công tử con nhà giàu ở nhiều nơi trên thế giới như Dubai, Nga,… Mới đây, những thanh niên hội con nhà giàu Hong Kong cũng có một tài khoản Instagram riêng để chia sẻ ảnh của mình. "Rich Kids of Hong Kong" trở thành nơi tụ hội của những đứa trẻ siêu giàu có, siêu sung sướng. Các cậu ấm cô chiêu thường xuyên khoe ảnh mình tắm nắng ở những bãi biển đắt tiền, trên du thuyền hạng sang, mua sắm hàng loạt đồ hiệu hoặc những bữa ăn có giá "trên trời". Quà hàng hiệu là thứ họ thường xuyên được nhận. Thú cưng xinh đẹp cũng phải được đựng trong túi Celine. May mắn được sinh ra trong các gia đình triệu phú, tỷ phú, các tiểu thư này không những được mặc đẹp, ăn ngon mà còn hưởng cuộc sống xa hoa, được đi du lịch thường xuyên.. Từ đầu đến chân đều là hàng hiệu. Những chiếc đồng hồ xa xỉ lại chẳng hề khó kiếm tìm với những đứa trẻ "Rich Kids of Hong Kong". Cô nàng ra sân bay với loạt đồ hiệu LV. Cặp đôi này đang có mấy chiếc siêu xe để lựa chọn.. Bộ sưu tập chìa khóa ô tô của một công tử nhà giàu Hồng Kông. Cuộc sống vô âu vô lo của những cậu ấm, cô chiêu này khiến ai cũng phát thèm.