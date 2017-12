"Không thể tin nổi" khuôn mặt trước và sau trang điểm của chị em

Người ta thường nói: "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp". Thật vậy, bất kỳ ai cũng có thể chọn cho mình cách làm đẹp riêng để thay đổi bản thân như: giảm cân, tập thể dục thẩm mỹ hay thậm chí là can thiệp bằng dao kéo… Xã hội càng phát triển thì nhu cầu làm đẹp của chị em ngày càng tăng cao và cũng vì thế mà kỹ năng make up ngày càng được nâng cao. Chỉ sau ít phút hô biến bằng cây cọ, từ những gương mặt không quá ấn tượng thậm chí là hạn chế về nhan sắc cũng đều trở nên yêu kiều, xinh đẹp lung linh. Với loạt ảnh dưới đây, chắc hẳn các anh chàng sẽ phải "ngả mũ bái phục" trước sự lột xác thần kỳ của "hội chị em" nhờ nghệ thuật trang điểm thượng thừa. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô bạn này đã được "hô biến" thành một khuôn mặt hồng hào, tươi tắn. Cô bạn này cũng đã trở nên vô cùng xinh đẹp nhờ kỹ năng make up.Công nghệ trang điểm thần thánh đã biến hóa dung mạo của những cô gái này có sự thay đổi đáng kinh ngạc. Nhờ make up khuôn mặt cô bạn đã trở nên sáng và tươi tắn hơn rất nhiều. Cô bạn trở nên xinh đẹp không khác gì cô dâu vậy. Make up xong cô bạn này trở nên xinh đẹp, quyến rũ gấp vạn lần. ô bạn xinh đẹp nhờ khả năng make up thượng thừa. Cô bạn vốn đã có nét đẹp từ trước và khi make up lên trông càng xinh đẹp. Khuôn mặt không có điểm nhấn bỗng trở nên quyến rũ nhờ make up. Da trắng, cằm nhọn, mắt sắc đã khiến cô gái trông sang chảnh hơn hẳn, Mời quý độc giả xem video Vịt hóa thiên nga | Đỉnh cao Makeup - Nguồn: HUYSER Entertainment

