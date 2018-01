Không quá xấu xí, cô gái 20 tuổi vẫn quyết phẫu thuật thẩm mỹ

Phẫu thuật thẩm mỹ không còn là chuyện hiếm trong giới trẻ, đặc biệt là với chị em phụ nữ. Tuy nhiên, không phải ai sau khi nhờ cậy dao kéo cũng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp. Và cô gái trong clip dưới đây là một trường hợp điển hình.

Prapaporn Pramo (20 tuổi, đến từ Thái Lan) luôn tự ti về ngoại hình nên đã quyết định đăng ký tham gia chương trình Let me in Thailand mùa 3 để thay đổi diện mạo. Sở hữu chiều cao ấn tượng nhưng cô thường xuyên bị người xung quanh chê bai vì khuôn hàm thô kệch, mắt vừa sếch vừa không đều, mũi thì thấp.

Trước khi phẫu thuật, Prapaporn Pramo mong muốn có khuôn mặt như búp bê Barbie để theo đuổi giấc mơ trở thành tiếp viên hàng không. Trải qua bao đau đớn, cuối cùng cô gái này đã trở về trong sự mong chờ của người thân và toàn bộ khán giả xem truyền hình. Với đôi mắt long lanh, phần trán bớt nhô, chiếc mũi cao thanh tú những tưởng Prapaporn Pramo sẽ nhận về những lời tán dương. Tuy nhiên, thay vì trầm trồ không ít người nhận xét diện mạo của cô gái 20 tuồi trông "kì dị" hơn trước.