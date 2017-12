Khó rời mắt khỏi dàn gái trẻ gợi cảm bán trầu cau ở Đài Loan

Đài Loan (Trung Quốc) là một đất nước rất thịnh hành thói quen ăn trầu cau. Chính vì vậy, nghề bán trầu cau ở đất nước nhỏ bé này cũng vì thế mà rất phát triển. Nếu có dịp đến du lịch Đài Loan nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng với dàn gái bán trầu cau, ăn mặc khiêu gợi, có khi khá thiếu vải đứng ngoài đường để bán từng gói nhỏ đựng trầu cau. Các cô gái này gọi là Betel-nut girls (dịch nôm na là gái bán trầu cau). Họ ăn mặc cực kỳ gợi cảm để thu hút khách hàng mua trầu cau theo đúng nghĩa đen. Dừng đèn đỏ tại một ngã tư trung tâm Đài Bắc các vị khách vô cùng bất ngờ khi những cô gái trẻ, thân hình đẹp, ăn mặc mát mẻ có khi là bikini mời chào họ bằng những gói trầu cau tươi. Theo anh Hoàng Tuấn Minh (người lao động Việt Nam ở Đài Loan) chia sẻ: "Đây được coi là văn hóa của người Đài Loan các cô gái đùa cợt với khách để bán những gói trầu cau do chính tay mình têm. Tuy nhiên, họ không phải gái mại dâm, họ coi việc bán mặt hàng truyền thống này là nghề mưu sinh kiếm cơm qua ngày". Cũng theo tìm hiểu, các cô gái bán trầu cau tại Đài Loan hầu hết xuất thân từ những gia đình có hoàn cảnh và họ coi công việc này là nhàn hạ nhưng lại có thu nhập khá ổn định. Khách hàng chính của các cô gái bán trầu cau thường là các lái nam giới, khách du lịch bởi họ bị cuốn hút bởi nhan sắc. Theo tìm hiểu ở một số cuốn sách của Đài Loan, nghề bán trầu cau vỉa hè bắt đầu vào những năm 1960 tại Shuangdong, phát triển đỉnh cao vào những năm 1990. Thời gian đầu, các cô gái đơn thuần chỉ ăn vận quần áo bình thường nhưng với sự cạnh tranh khốc liệt của thương trường, họ dần phải giảm bớt số lượng quần áo và ngày càng ăn mặc "thiếu vải" để bán được nhiều hàng. Chuyện chỉ mặc nội y thế này tại Đài Loan cũng không bị chỉ trích quá nặng nề nên các cô gái bán trầu cau rất thoải mái trong cách lựa chọn trang phục cho mình. Mời quý độc giả xem clip Betelnut Beauties or Areca nut Girls of Taiwan/ Nguồn: Youtube

