Hot girl The Face được ví như "sinh đôi với Tâm Tít"

Ở tập đầu tiên của chương trình The Face Việt mùa hai, 23 cô nàng đã phải trải qua ba thử thách: “Chụp hình chủ đề nụ cười”, “Quay video clip mặt mộc” và “Selfie tạo kết nối”. Qua đó các HLV sẽ chọn ra 4 thí sinh về đội của mình. Nổi bật trong tập 1 là sự xuất hiện của bản sao Tâm Tít. Người đẹp Nguyễn Đặng Khánh Linh (sinh năm 1995, Hà Nội) gây chú vẻ ngoài có nhiều điểm tương đồng với hot girl đàn chị. Cô đã được HLV The Face 2017 Minh Tú chọn vì sự xinh đẹp và vẻ ngoài "ăn hình". Tuy nhiên, siêu mẫu cũng cho rằng, Khánh Linh còn thiếu khá nhiều chuyên môn thế nhưng cô sẽ có cách để khắc phục điều này. Hiện tại cô gái sinh năm 1995 đang là sinh viên năm 4 của khoa kế toán, ĐH Kinh tế Quốc dân. Cô là người mẫu thời trang quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang tại Hà Nội. Tuy không nổi bật về chiều cao nhưng bù lại Khánh Linh có khuôn mặt "tỉ lệ vàng" cùng với số đo ba vòng hấp dẫn. Vẻ xinh đẹp, cuốn hút sẽ là một lợi thế không nhỏ của 9X trong chương trình The Face. Sau tập đầu The Face, nhiều khán giả, dân mạng đã khen ngợi, ví Khánh Linh như "chị em sinh đôi của Tâm Tít".

Ở tập đầu tiên của chương trình The Face Việt mùa hai, 23 cô nàng đã phải trải qua ba thử thách: “Chụp hình chủ đề nụ cười”, “Quay video clip mặt mộc” và “Selfie tạo kết nối”. Qua đó các HLV sẽ chọn ra 4 thí sinh về đội của mình. Nổi bật trong tập 1 là sự xuất hiện của bản sao Tâm Tít. Người đẹp Nguyễn Đặng Khánh Linh (sinh năm 1995, Hà Nội) gây chú vẻ ngoài có nhiều điểm tương đồng với hot girl đàn chị. Cô đã được HLV The Face 2017 Minh Tú chọn vì sự xinh đẹp và vẻ ngoài "ăn hình". Tuy nhiên, siêu mẫu cũng cho rằng, Khánh Linh còn thiếu khá nhiều chuyên môn thế nhưng cô sẽ có cách để khắc phục điều này. Hiện tại cô gái sinh năm 1995 đang là sinh viên năm 4 của khoa kế toán, ĐH Kinh tế Quốc dân. Cô là người mẫu thời trang quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang tại Hà Nội. Tuy không nổi bật về chiều cao nhưng bù lại Khánh Linh có khuôn mặt "tỉ lệ vàng" cùng với số đo ba vòng hấp dẫn. Vẻ xinh đẹp, cuốn hút sẽ là một lợi thế không nhỏ của 9X trong chương trình The Face . Sau tập đầu The Face, nhiều khán giả, dân mạng đã khen ngợi, ví Khánh Linh như "chị em sinh đôi của Tâm Tít".