Hot girl phố núi bị nhầm là học sinh cấp 2 vì quá trẻ

Đỗ Khánh Vân (22 tuổi) từng là sinh viên ngành Thiết kế Thời trang, trường Quốc tế ADS International Design Art Center. Hot girl phố núi xinh đẹp đã tốt nghiệp đại học, có studio riêng. Khánh Vân từng được cộng đồng mạng biết đến qua bức ảnh chụp áo dài tại trường học cách đây khoảng 4 năm. Cô bạn gây chú ý vì có gương mặt bầu bĩnh, nụ cười tươi, đôi má lúm đáng yêu. Sau lần đó, trang cá nhân của hot girl 9X "tăng vù vù" lượng like (thích) và follow (theo dõi). Facebook của cô bạn hiện tại có hơn 400.000 người theo dõi. Con số này trên Instagram là hơn 60.000 người.Cô gái 22 tuổi tâm sự nhiều lần bị người khác nhầm tưởng mình là học sinh cấp 2. Vân bảo có thể do thân hình nhỏ, mặt tròn và tính cách cũng trẻ con của mình khiến nhiều người nhầm lẫn như vậy. Khánh Vân cũng tham gia làm mẫu ảnh, đóng một số phim sitcom, quảng cáo. Cô bạn từng góp mặt trong MV của ca sĩ Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên. Vân không có ý định lấn sang giải trí vì cô thích cuộc sống như hiện tại. Khánh Vân thích vẽ (cha cô làm thư pháp và mỹ nghệ gỗ). Vì vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, 9X đăng ký theo học thiết kế. Tương lai, Vân mong muốn có thể sở hữu nhãn hiệu thời trang của riêng mình. Cô gái đến từ Đắk Lắk chia sẻ kể từ khi được nhiều người biết đến, cuộc sống cá nhân có bị ảnh hưởng. Cô cũng thận trọng hơn trong công việc, tránh bị mọi người bàn tán không hay về mình. "Có lẽ, việc được nhiều người quan tâm cũng khiến mình khó kết bạn hơn trước. Mình không biết họ tiếp cận vì thích tính cách, con người mình hay vì lý do gì khác. Tuy nhiên, mình thấy bản thân vẫn được nhiều hơn mất nên khá hài lòng", Khánh Vân nói. Những hình ảnh nhí nhảnh, nghịch ngợm trên trang cá nhân của 9X phần nào nói lên tính cách của Vân. Dù có nữ tính hay nhí nhố, Khánh Vân luôn nhận được nhiều sự yêu thích của cư dân mạng. Mời quý độc giả xem video Vẻ nhí nhảnh của 9X Đắk Lắk - Nguồn: FBNV

Đỗ Khánh Vân (22 tuổi) từng là sinh viên ngành Thiết kế Thời trang, trường Quốc tế ADS International Design Art Center. Hot girl phố núi xinh đẹp đã tốt nghiệp đại học, có studio riêng. Khánh Vân từng được cộng đồng mạng biết đến qua bức ảnh chụp áo dài tại trường học cách đây khoảng 4 năm. Cô bạn gây chú ý vì có gương mặt bầu bĩnh, nụ cười tươi, đôi má lúm đáng yêu. Sau lần đó, trang cá nhân của hot girl 9X "tăng vù vù" lượng like (thích) và follow (theo dõi). Facebook của cô bạn hiện tại có hơn 400.000 người theo dõi. Con số này trên Instagram là hơn 60.000 người. Cô gái 22 tuổi tâm sự nhiều lần bị người khác nhầm tưởng mình là học sinh cấp 2. Vân bảo có thể do thân hình nhỏ, mặt tròn và tính cách cũng trẻ con của mình khiến nhiều người nhầm lẫn như vậy. Khánh Vân cũng tham gia làm mẫu ảnh, đóng một số phim sitcom, quảng cáo. Cô bạn từng góp mặt trong MV của ca sĩ Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên. Vân không có ý định lấn sang giải trí vì cô thích cuộc sống như hiện tại. Khánh Vân thích vẽ (cha cô làm thư pháp và mỹ nghệ gỗ). Vì vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, 9X đăng ký theo học thiết kế. Tương lai, Vân mong muốn có thể sở hữu nhãn hiệu thời trang của riêng mình. Cô gái đến từ Đắk Lắk chia sẻ kể từ khi được nhiều người biết đến, cuộc sống cá nhân có bị ảnh hưởng. Cô cũng thận trọng hơn trong công việc, tránh bị mọi người bàn tán không hay về mình. "Có lẽ, việc được nhiều người quan tâm cũng khiến mình khó kết bạn hơn trước. Mình không biết họ tiếp cận vì thích tính cách, con người mình hay vì lý do gì khác. Tuy nhiên, mình thấy bản thân vẫn được nhiều hơn mất nên khá hài lòng", Khánh Vân nói. Những hình ảnh nhí nhảnh, nghịch ngợm trên trang cá nhân của 9X phần nào nói lên tính cách của Vân. Dù có nữ tính hay nhí nhố, Khánh Vân luôn nhận được nhiều sự yêu thích của cư dân mạng. Mời quý độc giả xem video Vẻ nhí nhảnh của 9X Đắk Lắk - Nguồn: FBNV