Hot girl Nhật Bản được nhiều đấng mày râu si mê nhất

Trong giới giải trí Nhật Bản cũng như những cư dân mạng không còn xa lạ gì với cái tên Nozomi Sasaki. Cô nàng 8X này với vẻ đẹp hình thể của mình đã khiến nhiều thành viên phải liêu xiêu và trao cho biệt danh:"mỹ nữ được cánh mày râu si mê nhất năm". Hot girl Nhật Bản này không chỉ là một trong những biểu tượng về nhan sắc mà còn là một tài năng hiếm có khi cô đảm nhận rất nhiều vai trò trong showbiz như người mẫu, ca sĩ hay diễn viên. Với chiều cao 1m68, khuôn mặt đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và làn da trắng ngần, Nozomi Sasaki lọt top những mỹ nhân đẹp nhất thế giới do TC Candler bầu chọn và cô cũng là gương mặt quen thuộc trong các bảng xếp hạng nhan sắc. Nhìn vào nhan sắc của Nozomi Sasaki, ai cũng nghĩ cô nàng hot girl này chỉ mới đôi mưa nhưng sự thật cô nàng này đã bước sang tuổi 29. Dù đã "đứng tuổi" nhưng nhan sắc của Nozomi Sasaki vẫn tươi trẻ và khiến nhiều người mê say ngắm nhìn. Sở hữu hơn một triệu lượt người theo dõi trên Instagram dù Nozomi Sasaki ít khi cập nhật hình ảnh và thông tin.. Không quan tâm đến thị phi trước đây của mình, cô nàng này chứng tỏ sự bản lĩnh của bản thân khi đối mặt với những sóng gió trong showbiz Nhật Bản. Những hình ảnh xinh xắn của mỹ nữ được nam giới Nhật Bản si mê nhất. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.

