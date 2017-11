Hot girl Mẫn Tiên, tăng gần 10 kg vẫn đẹp hút hồn

Nếu là một trong những tín đồ của mạng xã hội thì chắc hẳn, hot girl Mẫn Tiên là cái tên không còn quá xa lạ. Nổi lên với tư cách là thành viên của ‘Bộ ba sát thủ', Mẫn Tiên gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt to tròn hút người đối diện. Tuy nhiên, không giống với hai cô bạn thân Quỳnh Anh Shyn và An Japan, năm 2015, Mẫn Tiên quyết định tập trung cho việc học bằng cách đi du học Nhật Bản. Mặc dù ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí, nhưng ở đất nước mặt trời mọc, Mẫn Tiên vẫn thu hút sự chú ý của giới trẻ. Cô nàng thường xuyên gửi đến fan hâm mộ những bộ ảnh đẹp đến mê hồn. Bên cạnh đó, với việc sở hữu làn da căng mọng, Mẫn Tiên cũng xuất hiện với tư cách là một beauty blogger, chia sẻ, review mỹ phẩm cho mọi người. Cách đây không lâu, cô nàng sinh năm 1996 này quay trở về Việt Nam và nhận được nhiều sự khen ngợi bởi vẻ ngoài không hề kém xinh mà lại còn nổi bật gấp bội lần. Điều này được thể hiện rõ trong bộ ảnh mới nhất do nữ nhiếp ảnh trẻ Dạ Miêu thực hiện. Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc cô nàng về thăm Hà Nội. Bước sang tuổi 21, Mẫn Tiên khoác lên mình vẻ ngoài chín chắn và mặn mà hơn. Trong trang phục Kimono, Mẫn Tiên vẫn toát lên vẻ đẹp thuần Việt. Vẫn là cô gái Hà Thành năm ấy, thế nhưng, dường như Mẫn Tiên có vẻ ngoài bầu bĩnh và đầy đặn hơn. Và để lí giải cho những câu hỏi ‘sao béo thế', ‘hợp nước Nhật à', mới đây, hot girl 9X Mẫn Tiên đã tiết lộ, cô nàng tăng đến 8kg trong suốt thời gian ở Nhật. Với nhiều người, cân nặng đột ngột tăng đến 8kg là cả một sự thay đổi ngoạn mục, có thể làm họ kém duyên hơn trước. Thế nhưng, với cô nàng Hà Thành này, dường như vấn đề cân nặng không phải là vấn đề. Chính tác giả của bộ ảnh đã chia sẻ với báo chí rằng, ‘tăng cân nhưng Mẫn Tiên rất tự tin và thoải mái khi chụp ảnh. Nó khiến các góc ảnh của cô bạn đều trở nên rất tự nhiên và thu hút'. Tuy nhiên, để cơ thể bớt trông nặng nề, cô nàng chia sẻ rằng, bản thân đang tích cực giảm cân kể từ khi quay về Nhật Bản. Hiện tại, mục tiêu cân nặng của Mẫn Tiên là 45kg.

