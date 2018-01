Hot girl gợi cảm, có giọng nói truyền cảm “vạn người mê”

Hoàng Mỹ Duyên sinh năm 1993. Cô là một trong những hot girl đình đám của Sài Thành. Sở hữu thân hình quyến rũ, gợi cảm, với số đo ba vòng siêu chuẩn là điểm khiến cho Mỹ Duyên luôn trở nên thu hút. Chia sẻ về việc có được vóc dáng đẹp như vậy, cô cho biết hằng ngày, dù bận rộn đến đâu thì bản thân cũng cố gắng sắp xếp thời gian để đi tập gym và yoga đều đặn. Được biết, mẹ của Mỹ Duyên cũng là huấn luyện viên dạy yoga nên cô cũng tập luyện yoga với mẹ của mình. Đặc biệt, Mỹ Duyên được cộng đồng mạng biết tới qua những clip hay buổi livestream đọc truyện truyền cảm. Mỗi video ” đọc truyện truyền cảm của cô nàng hot girl xinh đẹp, nóng bỏng này đều được cả chục nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Ngoài giọng nói truyền cảm, cô còn có giọng ca trời phú. Được biết, Mỹ Duyên từng tham gia sao mai điểm hẹn và lọt top 12 khu vực miền Nam. Hiện tại, Mỹ Duyên đang là người mẫu ảnh, idol livestream các app, diễn viên, blogger radio, ca sĩ tự do. Khi đưa ra quan điểm giọng Mỹ Duyên khá giống giọng của một nữ phát thanh viên, cô cho biết hầu hết mọi người nghe đều nói như vậy tuy nhiên Duyên chưa bao giờ đọc ở đâu cả trừ livestream trên Facebook và một ứng dụng mạng khác. Lý giải về giọng đọc “trời phú” của mình, hot girl kể chuyện chia sẻ giọng nói hiện tại là hoàn toàn tự nhiên mà có, cô không phải bắt chước hay mất quá nhiều thời gian để tập nói. “Mọi người biết mình và yêu mến mình từ những câu chuyện mà mình kể. Sau khi dc mọi người biết đến mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Vì không những được chú ý mà mọi người còn quan tâm rất nhiều. Hy vọng Duyên sẽ được mọi người ủng hộ nhiều hơn nữa.” Duyên chia sẻ. Được biết, Mỹ Duyên không phải là người miền Nam. Cô bạn hot girl 9X này sinh ra ở miền Bắc và đã vào Sài Gòn sống được 8 năm. Từ khi làm ứng dụng livestream Mỹ Duyên bắt đầu tập giao tiếp với mọi người bằng giọng Nam để hòa nhập. Tâm sự về việc vì sao xinh đẹp mà vẫn “lẻ bóng một mình”, hot girl kể chuyện cho biết bởi vì cô yêu công việc quá nhiều và chỉ tập trung vào công việc cho nên không đặt ra cho mình tiêu chuẩn để chọn mẫu người bạn trai lý tưởng nào cả. Đối với Mỹ Duyên, trong tình yêu, cái gì đến sẽ đến, mọi chuyện đều do duyên số. Mời quý độc giả xem video Hot girl Bigo Hoàng Mỹ Duyên có giọng hát cực đỉnh - Nguồn: Hoàng Mỹ Duyên Official

