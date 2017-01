“Hot girl dân tộc” khoe sắc trong vườn hoa đào Tết

Lê Thu Hương là tên cô gái trẻ có biệt danh " hot girl dân tộc" đã quá quen thuộc với đông đảo dân mạng Việt trong năm qua. Được biết đến lần đầu vào khoảng tháng 4/2016 bằng một bức ảnh mặc hóa thân thành thiếu nữ người dân tộc vui đùa bên suối... từ đó đến nay, Thu Hương đã có rất nhiều sự thay đổi nhưng nét xinh xắn, dễ thương của cô này vẫn thường xuyên khiến dân mạng phát sốt mỗi khi cô trình làng một bộ ảnh mới. Ảnh: Trần Lâm. Là một cô gái quê gốc Hưng Yên là người Kinh "chính hiệu", nhưng nhờ bức ảnh chụp bên suối ngày trước, biệt danh "hot girl dân tộc" đã gắn liền với Thu Hương cho đến hiện tại. Nhân dịp Tết đến, xuân về, mới đây Thu Hương lại tiếp tục khiến bạn bè, dân mạng được một phen thích thú, mê mẩn khi "trình làng" bộ ảnh mới tái hiện hình tượng "hot girl dân tộc" ngày nào. Ảnh: Trần Lâm. Lựa chọn trang phục của phụ nữ dân tộc thiểu số, Thu Hương hòa mình vào khung cảnh ngập tràn sắc xuân tại một khu vườn hoa đào, hoa cải. Ảnh: Trần Lâm. Trang phục, đạo cụ và cách diễn xuất của Thu Hương trong bộ ảnh này khiến nhiều dân mạng nhận xét cô bạn trông thật sự giống một thiếu nữ dân tộc thực sự. Ảnh: Trần Lâm. Ngoài ra, khung cảnh khu vườn ngập tràn màu sắc mùa xuân mới cũng góp phần tạo nên sự hấp dẫn của bộ ảnh. Trên một số fanpage về nhiếp ảnh, nhiều thành viên bình luận rằng chỉ cần ngắm nghía bộ ảnh mới của Thu Hương, các cô gái trẻ như được truyền thêm hứng thú, cũng muốn chuẩn bị, xúng xính quần áo đẹp để ra vườn xuân chụp ảnh. Ảnh: Trần Lâm. Theo tiết lộ của Thu Hương, bộ ảnh này được đặt cho một nhan đề khá bắt tai và mang đậm ý nghĩa, màu sắc của người dân tộc, miền núi đó là: "Lên nương mùa xuân". Ảnh: Trần Lâm. Chia sẻ về lý do chụp bộ ảnh ấn tượng này, Thu Hương cho biết: “Đây cũng là thời điểm gần Tết nên mình chụp vui cho có không khí, đồng thời cũng muốn kỉ niệm hơn 1 năm từ lúc bén duyên với bức ảnh đứng bên suối té nước, bức ảnh đem lại cho mình rất nhiều may mắn và thuận lợi về sau này”. Ảnh: Trần Lâm. Trước bộ ảnh "Lên nương mùa xuân" với hình tượng thiếu nữ dân tộc xinh đẹp, trước đó Thu Hương cũng đã chụp một vài hình ảnh đón xuân với concept áo dài đỏ cùng tạo hình của một thiếu nữ Hà thành yêu kiều, giản dị. Những bức ảnh nhìn chung khá đơn giản nhưng vẫn mô tả được sức sống mùa xuân mãnh liệt, tạo ra cảm xúc đặc biệt cho người xem thời điểm Tết đến. Ảnh: Lê Huy. Được biết, hiện tại "hot girl dân tộc" Lê Thu Hương đang theo đuổi công việc của một người mẫu ảnh tự do, thường xuyên nhận được những lời mời hợp tác từ các phó nháy chuyên nghiệp, nghiệp dư. Tự tin với những thế mạnh về ngoại hình của mình, Thu Hương ngày một tiến bộ và có những sản phẩm ấn tượng hơn. Ảnh: Lê Huy.

