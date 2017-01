“Hot girl ảnh thẻ” đẹp khác lạ trong bộ ảnh Tết

Lê Lý Lan Hương (Hương Hương mì gói) từng nổi tiếng trong cộng đồng mạng với danh xưng "hot girl ảnh thẻ". Khác với vẻ đẹp ngây thơ, bầu bĩnh thuở nào, Lê Lý Lan Hương xuất hiện trong bộ ảnh Tết mới đây với khuôn mặt thon gọn, mang vẻ đẹp "trưởng thành" hơn. Trong bộ ảnh mới ngập tràn sắc xuân này, Hương Hương mì gói khoe vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng trong tà áo dài, khăn xếp. Tà áo dài màu đỏ rực rỡ càng làm tôn lên vẻ đẹp như búp bê vốn là thương hiệu của Lan Hương thời mới nổi tiếng trên mạng xã hội. Địa điểm chụp bộ ảnh được thực hiện tại một ngôi chùa nhỏ ở Gò Vấp, TP HCM. Để hoàn thành được bộ ảnh này, Hương cùng ekip cũng khá vất vả. Vì đã lên lịch, địa điểm, make up xong hết rồi thì trời lại mưa to. "Cả nhóm sau đó phải thay đổi địa điểm, đợi ngớt mưa mới thực hiện được. Cũng may là vừa chụp xong thì trời tối", Lan Hương chia sẻ. Cô nàng hot girl Sài thành cũng cảm thấy rất vui khi bộ ảnh Tết của mình nhận được phản hồi tích cực từ cư dân mạng, bạn bè trên Facebook. Lan Hương tốt nghiệp trường ĐH Công nghệ TP HCM hồi giữa năm ngoái. Hot girl Sài thành gây ấn tượng với vai trò làm người mẫu ảnh thời trang. Cô còn thử sức với kinh doanh và gặt hái thành công bước đầu. Tuy nhiên, mới đây Lan Hương cho biết cô vừa quyết định dừng hoạt động kinh doanh để tập trung vào phát triển nghệ thuật. "Sắp tới mình có thể nhận thêm lời mời đóng phim hoặc chụp ảnh. Từ lâu mình đã rất thích đi theo con đường nghệ thuật nhưng vì bận công việc nên không có thời gian để tham gia", "hot girl ảnh thẻ" chia sẻ về dự định của mình trong năm mới. Trước đó, cô gái xinh đẹp này có tham gia quay một số chương trình quảng cáo. Cô hy vọng sẽ được thử sức với điện ảnh. Lan Hương ngày càng xinh đẹp và chững chạc hơn ở tuổi 23. Hot girl sinh năm 1994 hiện sở hữu trang Facebook cá nhân có hơn 140.000 người theo dõi. Ảnh NVCC: Trương Nghĩa, Nguyễn Trọng Qúy, Lê Hoàng Sơn Hồ/ Make up: Giang Trương.

