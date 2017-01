Hot boy Mì Gõ và những chiếc lì xì cực "bựa"

Pompatama hay còn biết tới cái tên thật là Trần Quốc Minh An (nickname Pom "bựa") được cư dân mạng biết đến qua các vai diễn của series phim hài Mì Gõ hay qua MV cover "Vợ người ta" hài hước từng khuynh đảo trong cộng đồng mạng thời gian qua. Không chỉ có duyên trong những vai diễn, chàng hot boy Mì Gõ còn là chuyên viên thiết kế với 12 năm kinh nghiệm trong nghề. Sẵn có nghề đồ họa trong tay, dịp Tết Nguyên đán 2017, Pompatama đã cho ra mắt bộ lì xì cực sắc màu và những câu chúc gây cười không kém. Chuyên về những sản phẩm thiết kế và làm bằng tay 100% với quy trình khép kín, mọi sản phẩm lì xì cho Tết 2017 của chàng diễn viên Mì Gõ đều hướng tới tiêu chí đó là chất lượng, đẹp và độc quyền. Ngoài lì xì, những sản phẩm đặc trưng của Pompatama đều được vẽ bằng tay hoặc thiết kế riêng ví dụ như: sổ tay, sổ ghi chú, lịch, skin điện thoại,… được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Pompatama chính là người tiên phong cho phong cách “bao lì xì Bựa” cách đây 3 năm. Thấy được xu hướng, mọi người đua nhau cho ra mắt những bao lì xì phong cách tương tự, nhưng lại thiếu đầu tư vào sản phẩm, thiết kế nửa vời để chạy theo xu hướng và lợi nhuận. Những bao lì xì của Pompatama được đầu tư khá lớn từ ý tưởng đến những câu chúc vô cùng bựa. Để không đánh đồng với những mẫu lì xì bựa khác, Pompatama hướng tới tiêu chí chất lượng - đẹp - độc. Những chiếc bao lì xì gắn kết mọi người với nhau hơn, từ đó thể hiện tình cảm, sự hy vọng vào một năm mới ấm áp, an lành và gặp thật nhiều may mắn đây cũng chính là ý mà nam diễn viên Mì Gõ hướng đến. Cùng ngắm nhìn những chiếc lì xì đầy sắc màu cho năm 2017 của anh chàng diễn viên Mì Gõ - Pompatama. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.

