Hot boy 5S Online nói gì sau vụ ẩu đả tại Sài Gòn?

Những ngày vừa qua, cả cộng đồng mạng việc đang xôn xao và hướng sự quan tâm về thông tin và hình ảnh trong vụ ẩu đả của diễn viên, hot boy 5S Online Phạm Anh Tuấn trên phố Tây - Bùi Viện. Vụ ẩu đả giữa diễn viên Phạm Anh Tuấn đã xảy ra tại một quán bar có tiếng ở phố Bùi Viện, TP. HCM vào tối qua ngày 11/6. Ngay sau khi sự vụ xảy ra, hàng loạt những clip đã được người chứng kiến ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Theo những hình ảnh ghi lại, người xuất hiện trong cuộc ẩu đả này chính là diễn viên, hot boy Phạm Anh Tuấn đang gây sốt trong sitcom 5S Online. Bên cạnh đó còn có diễn viên Phan Thanh Duy người từng được biết đến với vai diễn Hoàng Quân trong series phim Tiệm bánh hoàng tử bé. Cũng theo nhiều nhân chứng, nguyên nhân được xác định là do quán bar hết chỗ giữ xe cho nhóm bạn của Anh Tuấn. Vì không bên nào chịu “kém cạnh”, nên 2 bên đã xảy ra xung đột, Phạm Anh Tuấn cũng không thể giữ nổi bình tĩnh và đã động tay động chân với bảo vệ quán bar. Sau một vài ngày im tiếng, mới đây trên trang cá nhân của mình, diễn viên 5S Online này đã đăng tải một dòng trạng thái chia sẻ tâm trạng cũng như cập nhật tình hình hiện tại sau khi vụ ẩu đả diễn ra. Bên cạnh đó là những dòng cảm xúc, Anh Tuấn không giấu sự mệt mỏi, buồn bã khi mọi chuyện đã xảy đến với mình. Ở một khía cạnh khác, sau khi được báo chí hỏi về clip bị cho là liên quan đến mình, Anh Tuấn thừa nhận đúng là clip trên quay cảnh đánh nhau giữa anh và bạn - diễn viên Phan Thanh Duy - với nhóm giữ xe trên đường Bùi Viện, TP.HCM. Tuy nhiên anh phủ nhận mình là kẻ gây sự và ăn nói hằn học và là nguyên nhân chính gây đến chuyện ẩu đả như lời một số thành viên mạng xã hội đăng tải. Sau vụ việc ẩu đả xảy ra, hậu quả để lại đó là Phan Thanh Duy bị trầy xước, bị thương chân tay. Anh phải nhập viện khám. Tuy nhiên đó chỉ là vết thương nhẹ, ngoài da. Riêng Anh Tuấn bị rách chân do bị bảo vệ đập vỏ chai vào và bên cạnh đó còn mất chiếc điện thoại 7 Plus với giá thị trường lên cả chục triệu đồng. Như đã biết Phạm Anh Tuấn là diễn viên khá quen thuộc của màn ảnh phía Bắc. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Trái tim có nắng (đóng cùng Huyền Lizzi), Zippo, Mù tạt và em (đóng cùng Nhã Phương), 5S online, Trái tim có nắng, Bạch mã hoàng tử... Không những thế, năm 2009 Phạm Anh Tuấn vượt qua nhiều vòng casting để có được vai nam chính trong bộ phim ca nhạc Những nụ hôn rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Tuy nhiên Anh Tuấn không phải là diễn viên được đào tạo bài bản. Anh chàng này từng tốt nghiệp Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Hà Nội và là diễn viên tay ngang do sở hữu ngoại hình sáng. Ảnh sử dụng trong bài: Sưu tầm Facebook.

