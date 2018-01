Hội chị em khoe nhan sắc thay đổi gây sốc trước và sau sinh

Có thể nói, chuyện sinh nở là thời điểm khiến hội chị em biến chuyển nhiều nhất về nhan sắc. Có nhiều bà mẹ sẽ đẹp mặn mà hơn và được gọi là "gái một con trông mòn con mắt, tuy nhiên cũng có nhiều người không may mắn và sau sinh khi phải đối mặt với đủ thứ trên đời từ sức khỏe, đến vóc dáng, da dẻ đều đi xuống. Chính bởi vậy, thời gian gần đây hội bà mẹ bỉm sữa đã rộ lên phong trào khoe ảnh so sánh nhan sắc trước và sau sinh. Đi kèm với đó là câu hỏi làm sao để giữ mãi cho mình vẻ trẻ trung, xuân sắc luôn là vấn đề "hot", được bàn tán sôi nổi của cánh chị em. Với những bức ảnh so sánh trước và sau sinh, có thể thấy rất rõ hai hình ảnh này hoàn toàn trái ngược nhau, một bên da dẻ nõn nà, eo thon, dáng chuẩn, đầu tóc điệu đà, một bên da đã sạm, tay chẳng còn thon và mái tóc cũng chẳng kịp chải chuốt chỉ túm lên cho nhanh, cho gọn. Không ít mẹ bỉm sữa sẵn sàng ghép ảnh theo kiểu "ngày ấy - bây giờ" để cùng "đọ sắc". Phần đông chị em đều tỏ ra nuối tiếc trước "quá khứ oanh liệt nay còn đâu". Được biết người khởi xướng phong trào so sánh trước và sau sinh cho các chị em đó là mẹ bỉm sữa có nickname P.N.D.N. Chị P.N.D.N đã chia sẻ một bức ảnh khác do mình tự chụp, với bức ảnh "kinh hoàng" sau sinh và nhận được hưởng ứng nhiệt tình của các chị em. Bên cạnh những ảnh "tự dìm", vẫn còn nhiều hình ảnh khác được chia sẻ để động viên chị em làm đẹp, chăm chút đến bản thân. Chẳng cần nghĩ đến chuyện chồng yêu chiều gì, chỉ cần nhìn vào gương thấy mình vẫn còn tươm tất, thế là đủ. Chia sẻ về cảm xúc của mình khi xem những bức ảnh của hội bà mẹ bỉm sữa, nickname Hoang Thuy Linh chia sẻ rằng: "Xem ảnh lại buồn hết sức các mẹ ạ. Ngày xưa lộng lẫy là thế, giờ thì nhăn nheo, rạn nứt hết cả. Mình nhìn còn chán nữa là chồng. Nhưng may có đứa con an ủi được phần nào". Để động viên, các mẹ bỉm sữa khác, nickname Đỗ Cẩm Linh bình luận: " "Phụ nữ phải làm đẹp chứ bạn ơi, tập tành, ăn uống điều độ là lấy lại được vóc dáng nhanh ấy mà. Trước em cũng sợ lắm nhưng may có bạn bè khuyên nên em cũng đỡ phần nào". "1993 và con 5 tháng. Thực ra đẻ xong chỉn chu quần áo tóc tai các thứ thì vẫn bình thường mà các mẹ tự tin lên" nickname Hoang Kieu Linh chia sẻ. Ảnh sử dụng trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Một ngày chăm con của mẹ bỉm sữa - Nguồn: Út Em Shop@Youtube.

