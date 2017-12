Học sinh Lào Cai nghịch dại mang bếp gas đến lớp sưởi ấm

Thời gian vừa qua, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc giảm mạnh, dao động khoảng từ 10 - 14 độ C, có những nơi đỉnh điểm như Sa Pa đã có lúc xuống tới -7 độ C. Chính vì việc này, nhiều bạn trẻ đã nghĩ ra cách đến lớp sưởi ấm như trùm chăn kín đầu và nguy hiểm hơn là mang bếp gas đến lớp để sưởi ấm. Mới đây, một clip được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh, một nhóm học sinh đang sưởi ấm bên cạnh một chiếc bếp gas mini, thậm chí còn có bạn để cả hộp sữa lên bếp để hâm nóng, uống cho đỡ lạnh. Hiện vẫn chưa biết chiếc bếp gas mini này từ đâu mà lại xuất hiện ở trên lớp học, nhưng việc các em sử dụng bếp gas mini để sưởi ấm trên lớp như thế này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của chính bản thân và những người xung quanh. Sau khi đăng tải, clip ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi nhận được hàng ngàn like và bình luận. Nhiều người đã lên tiếng kịch liệt phản đối hành động thiếu suy nghĩ của các học sinh này vì đây là hành động cực nguy hiểm dẫn đến cháy nổ bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận. Nickname Hoàng Tuấn Quỳnh chia sẻ: "Dại dột thế các em, bếp gas mini vốn dĩ đã không an toàn mà có thể dẫn tới cháy nổ bất cứ lúc nào. Còn bình gas du lịch thì thôi khỏi nói, nó có thể xì ra bất cứ lúc nào và chẳng khác gì quả bom cả". Nickname Hà Hoa chia sẻ: ''Sao lại có thể mang cả bếp gas đến lớp như thế này, quá nguy hiểm không lẽ đã hết cách để làm ấm cơ thể rồi sao?'' Trước đó đã từng có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi sử dụng bếp gas mini trong lớp. Đơn cử như vụ việc diễn ra tại trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 5 học sinh đã bị bỏng nặng khi bình gas mini phát nổ trong lớp. Dẫu biết đi học trong những ngày lạnh chẳng khác gì cực hình nhưng việc mang bếp gas mini đến lớp để sưởi ấm là điều ngăn cấm tuyệt đối với sự nguy hiểm và hậu quả khó lường khi có tai nạn xảy ra. Cũng theo nhiều dân mạng tìm hiểu, vụ mang bếp gas mini mới xảy ra được ghi lại tại một trường THPT tại tỉnh Lào Cai. Mời quý độc giả xem clip mang bếp gas mini đến lớp sưởi ấm - Nguồn: Hóng

