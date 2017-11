Hoa mắt trước màn giả gái của nam sinh 9X Nha Trang

Lê Quang Hưng là cái tên không xa lạ với cộng đồng mạng, cách đây 2 năm anh chàng 9X Nha Trang này đã có những màn giả gái khiến dân mạng phải ngỡ ngàng khi phát hiện ra sự thật. Lê Quang Hưng (sinh năm 1996), từng là sinh viên CĐ Bách Việt TP HCM, nam sinh 9X này từng được nhiều bạn trẻ biết đến với biệt tài giả gái y như thật. Không dừng lại ở đó, Quang Hưng còn dám dũng cảm sống thật với giới tính của mình khi công bố bạn tình đồng tính Hồ Văn Đấu với toàn thể cộng đồng mạng và cũng làm rung động nhiều tình cảm của dân mạng bằng câu chuyện tình yêu đẹp. Trang điểm, sử dụng phụ kiện và khoác lên mình những trang phục nữ tính, Quang Hưng từng khiến không ít dân mạng nhầm lẫn khi đoán giới tính thật của mình. Mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, Quang Hưng cũng cho đăng tải một clip make up khiến cộng đồng mạng rất thích thú. Đoạn clip chỉ dài gần 2 phút ghi lại màn "hô biến" của chàng trai 9X đến từ Nha Trang khi từ nam chuyển thành nữ cực xinh đẹp. Chỉ sau ít giờ được đăng tải, clip của Quang Hưng gây thích thú cho cộng đồng mạng và được hơn 75.000 lượt xem và gần 8.000 nút like. Không ít người đã bình luận khen tài trang điểm của cậu bạn 9X này. Yêu thích kinh doanh và các công việc liên quan đến chăm sóc sắc đẹp, Quang Hưng cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục công việc và phát triển khả năng make up của bản thân nhiều hơn nữa. Khi được hỏi về việc giới tính của mình, Quang Hưng cũng vui vẻ chia sẻ: "Việc công khai bản thân không hề dễ dàng nhưng mình luôn muốn sống thật nhất với chính mình. Nếu các bạn để ý, qua một vài biểu hiện bên ngoài thì mình đã công khai thẳng thắn về giới tính rồi. Mình luôn suy nghĩ, chỉ cần bạn quyết tâm sống thật với chính mình, không làm hại ai thì dù có bị kì thị hay dị nghị thì sự quyết tâm và thời gian cũng sẽ làm mờ đi tất cả mọi thứ". Quang Hưng cho biết thêm. Cùng ngắm nhìn những hình ảnh "hô biến" cực chất của nam sinh Nha Trang nổi tiếng cộng đồng mạng thời gian qua. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV.

