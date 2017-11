Hoa mắt nhìn cô dâu chú rể mang đầy vàng ở Đồng Nai

Từ đầu mùa cưới, có rất nhiều hình ảnh những cặp cô dâu chú rể được tặng vàng liên tục khiến nhiều người ghen tỵ. Tuy nhiên so với đám cưới này, số vàng đó quả thật 'chưa thấm vào đâu'. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh về một đám cưới nhìn qua đã thấy lóa mắt do cô dâu chú rể đeo quá nhiều vàng. Được biết, đám cưới vừa được tổ chức mới đây tại Đồng Nai. Cô dâu chú rể mặc những bộ trang phục truyền thống trong lễ cưới, trên tay, trên cổ đeo rất nhiều vàng đi chúc rượu khách mời. Mặc dù có dáng người khá mảnh mai, tuy nhiên trên cổ, trên tay của cô dâu lại đeo những chiếc vòng, chiếc kiềng vàng 'cỡ lớn'. Những chiếc vòng được trao tặng chồng chéo lên nhau khiến dân mạng liên tưởng đến những chiếc vòng kim loại có tác dụng kéo dài cổ của người dân tộc. Chỉ nhìn riêng số lượng vàng trên người cô dâu chú rể, nhiều người ước chừng chúng phải trị giá tới cả tỷ đồng. Nhiều người còn khuyên nhủ cô dâu chú rể nên mở tiệm kinh doanh vàng cho đỡ nặng người. Chẳng cần phải bàn cãi thêm nữa, đây chắc chắn là cặp đôi chiến thắng với vị trí Top 1 trong hạng mục những đám cưới có nhiều vàng nhất kể từ đầu mùa đến giờ. Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh đã thu hút được rất nhiều like và bình luận. Ai cũng ao ước có một đám cưới 'giản dị' như cặp đôi này đã là mãn nguyện lắm rồi. Nhiều bình luận còn hài hước bày tỏ sự thương cảm, lo lắng cho cô dâu sau ngày vu quy sẽ bị đau vì đeo nhiều vàng quá. Thậm chí còn cho rằng, sáng và nổi bật nhất đám cưới không phải cô dâu chú rể mà chính là đống vàng kia rồi. Mời quý độc giả xem video Đám cưới của cô dâu đeo nhiều vàng nhất ở Miền Tây - Nguồn: Tin Tức Nóng@Youtube

Từ đầu mùa cưới, có rất nhiều hình ảnh những cặp cô dâu chú rể được tặng vàng liên tục khiến nhiều người ghen tỵ. Tuy nhiên so với đám cưới này, số vàng đó quả thật 'chưa thấm vào đâu'. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh về một đám cưới nhìn qua đã thấy lóa mắt do cô dâu chú rể đeo quá nhiều vàng. Được biết, đám cưới vừa được tổ chức mới đây tại Đồng Nai. Cô dâu chú rể mặc những bộ trang phục truyền thống trong lễ cưới, trên tay, trên cổ đeo rất nhiều vàng đi chúc rượu khách mời. Mặc dù có dáng người khá mảnh mai, tuy nhiên trên cổ, trên tay của cô dâu lại đeo những chiếc vòng, chiếc kiềng vàng 'cỡ lớn'. Những chiếc vòng được trao tặng chồng chéo lên nhau khiến dân mạng liên tưởng đến những chiếc vòng kim loại có tác dụng kéo dài cổ của người dân tộc. Chỉ nhìn riêng số lượng vàng trên người cô dâu chú rể, nhiều người ước chừng chúng phải trị giá tới cả tỷ đồng. Nhiều người còn khuyên nhủ cô dâu chú rể nên mở tiệm kinh doanh vàng cho đỡ nặng người. Chẳng cần phải bàn cãi thêm nữa, đây chắc chắn là cặp đôi chiến thắng với vị trí Top 1 trong hạng mục những đám cưới có nhiều vàng nhất kể từ đầu mùa đến giờ. Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh đã thu hút được rất nhiều like và bình luận. Ai cũng ao ước có một đám cưới 'giản dị' như cặp đôi này đã là mãn nguyện lắm rồi. Nhiều bình luận còn hài hước bày tỏ sự thương cảm, lo lắng cho cô dâu sau ngày vu quy sẽ bị đau vì đeo nhiều vàng quá. Thậm chí còn cho rằng, sáng và nổi bật nhất đám cưới không phải cô dâu chú rể mà chính là đống vàng kia rồi. Mời quý độc giả xem video Đám cưới của cô dâu đeo nhiều vàng nhất ở Miền Tây - Nguồn: Tin Tức Nóng@Youtube