Hoa khôi phỏng vấn tỷ phú Jack Ma đối mặt với khen chê

Có cơ hội được phỏng vấn trực tiếp tỷ phú Jack Ma trong buổi đối thoại diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia chiều 6/11, người dẫn chương trình bằng tiếng Anh - MC Ngô Khánh Linh (sinh năm 1997, tại Hà Nội) không chỉ khả năng giao tiếp tốt, mà còn gây chú ý với ngoại hình xinh đẹp khi từng là Hoa khôi Học viện Ngoại giao 2016. Ảnh cắt clip. Với khả năng ngoại ngữ tốt, có ngoại hình sáng và ăn nói duyên dáng dẫn dắt phần hỏi đáp, cô nữ sinh viên năm 3 của Học viện Ngoại giao đã vượt qua 5 ứng cử viên khác đến từ các trường đại học để trở thành MC chính thức cho sự kiện quan trọng và được rất nhiều bạn trẻ mong đợi này. Mặc dù nhận được vô số lời khen về khả năng giao tiếp tốt và ngoại hình sáng nhưng Khánh Linh cũng phải nhận về không ít những ý kiến góp ý, thậm chí là chê thẳng thừng về khả năng và ngữ điệu giao tiếp bằng tiếng Anh của mình như: "nói tiếng Anh quá điệu, dài dòng, lê thê", "còn ngập ngừng và nói chậm"; hay "còn sai ngữ pháp"... Trước những ý kiến trái chiều về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình, chia sẻ trên Ione, Khánh Linh cũng cho biết vẫn chưa thật hài lòng sau cuộc đối thoại đó. Lý do bởi trước khi lên sân khấu cô bạn còn hơi run nên lúc trò chuyện cùng tỷ phú Jack Ma, Linh nói còn ngập ngừng và nói chậm. Điều này khiến cô chưa thấy hài lòng với phần dẫn của mình. Trước những ý kiến cho rằng Linh nói tiếng Anh quá điệu và dài dòng, nữ sinh Ngoại giao do run quá chứ không phải cố tình nói thế. Đây là bài học để Linh rút kinh nghiệm lần sau. Chia sẻ trên Trí Thức Trẻ, Linh cũng cho biết thêm rằng trong chương trình hôm đó cô lựa chọn sử dụng ngữ điệu Anh-Anh bởi đây là ngữ điệu Linh cảm thấy tự tin nhất khi giao tiếp tiếng Anh. Linh đã được học chương trình chuẩn Anh-Anh và cũng xem rất nhiều phim ảnh cũng như các video nói giọng Anh-Anh để thuần thục giống người bản ngữ hơn. Trước đây Khánh Linh sử dụng tiếng Anh giọng Mỹ, sau đó tìm cách học nói theo giọng Anh - Anh để đa dạng hơn. Bởi, cô nghĩ dù là sử dụng ngữ điệu nào đi chăng nữa thì quan trọng vẫn là phát âm chuẩn, chính xác... Trước những phản hồi của mọi người, Khánh Linh cho biết cô xin ghi nhận và sẽ tiếp tục trau dồi, học hỏi để hoàn thiện bản thân hơn nữa. "Linh rất vinh dự và may mắn khi được lên sân khấu trò chuyện cùng ngài Jack Ma - Chủ tịch tập đoàn Alibaba, cùng ông Trương Gia Bình - Chủ tịch tập đoàn FPT. Linh đã học được rất nhiều bài học quý giá, và đây chắc chắn là một động lực lớn để bản thân tiếp tục cố gắng, phấn đấu hơn nữa trong tương lai. Sau khi đối thoại cùng ngài Jack Ma, mình đã đúc kết được rằng: đừng bao giờ bỏ cuộc. Nếu thất bại, hãy tiếp tục thử lại, tin tưởng ở bản thân và nỗ lực hết sức mình. Nếu mọi cơ hội đều đóng lại trước mặt bạn, thì chính bạn hãy là người tự mở ra cơ hội cho chính mình!", Khánh Linh chia sẻ thêm. Ảnh: FBNV.

