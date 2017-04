Hành trình lột xác của hot boy đồng tính Hà thành

Cư dân mạng chắc hẳn vẫn chưa thể quên những hình ảnh về một màn tỏ tình đồng tính cực lãng mạn tại phố đi bộ ở Hà Nội vào cuối tháng 11/2016. Mặc dù hiện tại cặp đôi này đã "đường ai nấy đi" nhưng chàng trai chủ động tỏ tình có tên Chu Khả Hiếu (SN 1993, ở Hà Nội) vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ vẻ ngoài điển trai như hot boy. Ảnh: FBNV. Mới đây, chàng trai gây xôn xao mạng ngày nào còn gây sốc hơn nữa khi công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ đầy đau đớn để có được vẻ đẹp "chuẩn hot boy" như hiện tại. Chia sẻ về động lực quyết tâm "tút tát" lại nhan sắc, Chu Khả Hiếu cho biết: "Trước kia mình rất tự ti về bản thân và ngại giao tiếp. Mình tự thu bé lại vì hay bị chê là "mặt lệch, răng hô ". Mình rất buồn trước những lời nói đó nên đã quyết tâm tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ...". Hiện đang làm công việc của một chuyên viên make-up, stylist, nên Khả Hiếu tự nhận thấy ngoại hình và nhan sắc cũng là một lợi thế trong công việc. Để hiện thực hóa ước mơ muốn bản thân mình đẹp hơn, hot boy đồng tính Hà thành đã "chịu chi" hơn 200 triệu đồng để làm cằm, mũi, tiêm môi, tiêm gọn hàm, nhấn mí mắt, làm răng... Mỹ nam đồng tính chia sẻ thêm về quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của mình: "Đầu tiên là mình mất tự tin về chiếc cằm, cằm vừa ngắn vừa lẹm lại còn bị lệch nữa. Một buổi sáng đẹp trời mình quyết định một mình đi làm cằm, tiêm tê nhiều đến mức mình không nhớ. Bác sĩ ấn mạnh cằm silicon mới vào. Cảm giác thật là sợ vì đó là lần đầu tiên mình PTTM. Khi về nhà, tan thuốc tê, đêm đầu tiên như một cực hình. Mặc dù đã uống thuốc giảm đau nhưng mình vẫn đau, rên cả đêm luôn. Cảm tưởng 1 vết nhiệt miệng đã quá đau rồi đây là cả vết khâu dài trong miệng. Sau đó, mình bị đau hết răng hàm dưới, ăn cháo hút sữa 5 ngày, bị móm và nói ngắn lưỡi mất 1 tháng. Giờ mình đã được chiếc cằm như ý. Lưu ý cho các bạn muốn làm cằm rằng: "Mồm móm thì không nên làm cằm". Lần thứ 2 đó là làm mũi. Lần này dũng cảm hơn một ít, đến phòng phẫu thuật đếm được bác sĩ tiêm 25 phát vào quanh mũi, nước mắt chảy vì đau do tiêm thôi và bắt đầu nghe những âm thanh "gột gột" của dao kéo khiến con tim dũng cảm chạy đâu mất tiêu. Lúc này chỉ biết tự an ủi bản thân, cố lên sắp đẹp rồi, cố lên cuối cùng cũng qua. Bác sĩ lấy sụn tai và làm mũi Sline cho mình, về uống 1 viên giảm đau là hết đau luôn. Nhưng do ham chơi quá, ngay hôm sau đi Phú Quốc luôn nên bị tụ máu vào mắt mất 1 tháng mới hết… nhưng cuối cùng mình cũng được hài lòng. Lần thứ 3 đó là tiêm môi. Môi trên của mình bị chóc lõm, lệch hàm nên môi lệch theo. Mình đã phải tiêm filler vào môi để cho cân môi và đẹp hơn. Tiêm môi ủ tê 30 phút, chọc vào nhói 1 cái rồi hết luôn, về nhà ngậm alphachoay (thuốc giảm đau) khoảng 3 ngày đã có môi như ý. Lưu ý: Đừng ham tiêm filler rẻ về môi sẽ cứng và không tự nhiên, có thể thành cục không tan!" Sau phẫu thuật làm cằm, mũi và tiêm môi, gương mặt của hot boy đồng tính 9X đã trở nên thon gọn và thanh thoát hơn. Khả Hiếu kể thêm: "Lần thứ 4 là tiêm gọn hàm: tiêm mỗi bên cơ nhai 3 phát, tiêm rất nhói và buốt và giật giật mỏi hết cả cơ nhai. Về kiêng ăn, nhai đồ cứng, dai. Mất khoảng 1 tháng mặt nhỏ lại thấy cũng ổn. Lần thứ 5: Mí mắt mình bị sụp bên to bên nhỏ nên mình quyết định đi nhấn mí luồn chỉ để thoát cảnh mỗi đêm dán kích mí để hôm sau có mí đẹp, vạch mắt lên tiêm rất nhiều cũng sót chảy nước mắt. Sau đó, mình mải nói chuyện với bác sĩ vui tính nên quên đếm mũi tiêm, nhưng tiêm cũng khá là nhói, làm giật giật mắt cũng sợ sợ, do cơ địa nên vừa chọc dao phẫu thuật đã bị tím ngắt luôn ai cũng tưởng cắt mắt. Về nhà, lúc đầu mắt hơi dại và lờ đờ, nhưng dần dần nó sẽ mềm ra nhìn tự nhiên hơn. Trộm vía mắt cắt được cân và mình hài lòng, nhưng hiện tại mắt mới được gần 1 tháng chưa hoàn thiện, phải đợi khoảng 2 - 3 tháng nữa. Lần thứ 6 + n lần: mình làm răng. Mình đã phải chuyển 3 nha khoa, làm đi làm lại đến 4 lần, cơ hàm lệch, cắn sâu, răng chìa và không đều. Lúc đầu mình làm 6 cái (4 verneer và 2 sứ cercon ht) nhưng mình phải làm lại vì dáng răng không tự nhiên và không hài lòng. Gần đây nhất mình đã quyết định đập lợn đi làm răng, khi đến nha khoa mình đã phải cắt lợi 4 cái răng, sau đó mình mài 8 chiếc răng sứ HT smile và cuối cùng đã làm xong. Mình là ca khó đỡ nhất, tiêm không ăn tê chắc do làm nhiều quá. Còn răng hàm dưới khi nào có tiền sẽ khắc phục nốt, hiện tại về đã quen răng mới ăn nhai bình thường rồi". Tạm hài lòng với khuôn mặt có được sau khi "đập đi xây lại", Chu Khả Hiếu hiện đang cố gắng rèn luyện để có một thân hình cân đối và quyến rũ. Hành trình lột xác đầu đau đớn của chàng hot boy Hà thành cũng nhận được rất nhiều bình luận trái chiều của cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ và bày tỏ sự khâm phục trước quyết tâm làm đẹp của Hiếu, cũng có không ít dân mạng cho rằng quá khứ Hiếu không quá xấu để phải "đập đi xây lại", vừa tốn kém lại ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Như bình luận của thành viên Nguyễn Thị Vui: "Nhìn ảnh hồi trước của bạn có xấu đâu mà bạn lại chọn PTTM. Chỉ là mặt hơi béo tí thôi nhưng cũng đáng yêu mà. Thẩm mỹ ừ thì làm xong bạn đẹp thật đấy, nhưng cũng chỉ được một thời gian thôi. Sau này bạn già đi bạn sẽ bị lão hóa và hại lắm". Bạn Nguyễn Sơn đồng tình: "PTTM cũng giống như đánh cược. May mắn gặp được bác sĩ giỏi thì ổn. Chứ không may mắn thì lợn lành thành lợn què. Không phải ai PTTM cũng đẹp như anh Hiếu. Nhiều lúc "máu" lắm nhưng cứ nghĩ tới việc PTTM bị hỏng, rồi biến chứng này nọ nên không dám". Ảnh: FBNV.

