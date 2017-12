Hận bạn trai chê mình xấu, cô gái Sài Gòn quyết thay đổi

Với nhiều cô gái, việc bị bạn trai chê xấu là điều vô cùng đau khổ, họ sẽ cảm thấy vô cùng tủi thân nhưng phải chấp nhận vì cha mẹ sinh ra mình đã như vậy. Tuy nhiên, vẫn có một số cô gái lại chọn cách biến đau thương thành hành động mà thay đổi bản thân để cho người yêu phải hối hận vì đã chê bai mình và đó cũng là trường hợp của cô gái Sài Gòn có tên Ngọc Huyền. Đinh Thị Ngọc Huyền hay còn biết tới với biệt danh Xuka Ngọc Huyền, sinh năm 1993 tại Nha Trang và hiện đang sinh sống, làm việc tại TP HCM. Trước đây, gương mặt của cô bạn 9X Sài Gòn này có đường nét nhưng không ấn tượng và nó ảnh hưởng đến chuyện tình cảm lẫn công việc. Việc sở hữu gương mặt kém xinh khiến Ngọc Huyền tự ti về bản thân, đặc biệt khi cô bạn này phải chịu đựng cảnh người yêu bỏ bê, hờ hững, công việc thì trục trặc, bế tắc nên đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi chính con người mình. Tự bộc bạch về bản thân mình, Ngọc Huyền tâm sự rằng: "Em làm công việc make up nhưng dù có cố tô vẽ thế nào cũng không thể đẹp. Tuy nhiên, động lực lớn nhất của em để quyết tâm thay đổi nhan sắc đó là vì anh người yêu cũ đã không coi trọng em. "Hồi đầu mới yêu thì anh ấy cũng không đến nỗi nào, nhưng được một thời gian ngắn thì gần như bỏ bê em luôn. Qua thời gian, em quyết tâm thay đổi để anh ấy phải hối hận vì đã đối xử với em như vậy ". Ngọc Huyền chia sẻ thêm. Công cuộc làm đẹp của Ngọc Huyền bắt đầu vào năm 2015, cô bạn 9X Sài Gòn này đi nâng mũi, cắt mí mắt. Khi mắt lành rồi Huyền mới cắt cánh mũi, nửa năm sau lại làm cằm và cách đây 6 tháng cô nàng vừa hoàn thiện việc nâng ngực để có thân hình quyến rũ hơn. Vậy là trải qua quãng thời gian 2 năm, đến hiện tại Huyền đã khá ưng ý và tự tin về bản thân mình. Và dù đã từng trải qua đau đớn thấu tận tâm can nhưng cứ nghĩ đến lúc được đẹp lên, được tự tin xuất hiện trước mọi người là cô lại cắn răng chịu đựng. Tổng chi phí cho các ca phẫu thuật của Huyền là hơn 100 triệu. Cô bạn này kể rằng đây toàn bộ là tiền cô đi làm dành dụm được chứ không phải xin bố mẹ nên khi phẫu thuật thẩm mỹ cũng rất thoải mái. Điều khiến Huyền ưng ý nhất chính là sự thay đổi thái độ của anh người yêu sau khi nhìn thấy Huyền sửa sang diện mạo. Tuy nhiên, cô bạn này cũng cho anh chàng kia trở thành "quá khứ" của mình sau khi đẹp lên. Với Huyền, kể từ sau khi thay đổi nhan sắc cô đã nhận ra rằng ngoại hình rất quan trọng. Không nói đến việc người yêu cũ, ngay cả đồng nghiệp khi nhìn cô cũng có thái độ khác hẳn, họ thậm chí còn gọi cô là "hot girl make up". Ảnh trong bài: FBNV Mời quý độc giả xem clip Nhan sắc cực xinh của cô gái Sài Gòn quyết thay đổi vì bị bạn trai chê xấu - Nguồn: FBNV.

