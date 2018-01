Giảng viên Đại học Quốc gia gây xôn xao vì quá gợi cảm

Hình ảnh một cô gái xinh đẹp, sở hữu thân hình đồng hồ cát, được giới thiệu là " Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội" khiến cộng đồng mạng sục sôi những ngày qua. Theo tìm hiểu thì được biết cô gái đang được các diễn đàn chia sẻ chóng mặt tên là Âu Hà My, sinh năm 1994. Hiện, cô là Giảng viên Ngôn ngữ tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhiều người cũng nhận ra, cô gái này chính là ‘hot girl giám thị’, người từng nổi tiếng với bức ảnh chụp tại cổng Đại học Công nghiệp Hà Nội, sau khi tham gia coi thi trong kỳ thi tuyển sinh Đại học do Đại học Quốc gia tổ chức năm 2015. Không những xinh đẹp, Hà My còn vô cùng cá tính. Khuôn mặt xinh xắn của Hà My giúp cô dễ dàng tạo thiện cảm với sinh viên. Làn da trắng mịn khiến bao thiếu nữ ao ước. Đôi chân dài gây ấn tượng của nữ giảng viên. Xinh đẹp, thành đạt, nữ giảng viên sinh năm 1994 còn khiến không ít người phải ghen tị với lối sống sang chảnh, sành điệu của mình. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe ảnh xe sang, hàng hiệu và những chuyến du lịch tới nhiều nơi trên thế giới. Nữ giảng viên rạng rỡ trong chuyến du lịch đến nước Mỹ xa xôi. Với vẻ ngoài xinh đẹp và cuộc sống đáng mơ ước, Hà My trở thành hình mẫu lý tưởng của các đấng mày râu. Mời quý độc giả xem video Hình ảnh dễ thương của cô giáo Âu Hà My - Nguồn: FBNV

