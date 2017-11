Gái xinh Hà thành hóa trang Halloween siêu kinh dị

Hưởng ứng lễ hội Halloween 2017, mới đây trên mạng xã hội, cô bạn 9X Hà thành có nickname Cá Cơm đã cho ra mắt những gương mặt trang điểm kinh dị khiến cộng đồng mạng được phen giật mình thon thót nhưng vẫn thích thú bởi sự sáng tạo và khác biệt. Ảnh trong bài: FBNV. Cá Cơm tên thật là Đỗ Kim Hạnh (SN 1990) từng tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, hiện tại đang theo học make up và làm việc tại TP HCM. Trong bộ ảnh make up mới nhất của mình, Cá Cơm đã khoe hàng loạt ảnh vẽ mặt với đủ phong cách kinh dị, ma quái cho lễ hội Halloween. Với bộ ảnh này, cô bạn 9X đã ý cho nhiều bạn trẻ có thể hóa trang cho buổi đi chơi vào ngày 31/10. Được biết, Cá Cơm bắt đầu "nghịch ngợm" với những cây cọ từ cách đây 3 năm và thường xuyên cho đăng tải những bức hình trang điểm theo phong cách 3D. Ngoài chuyên về hóa trang, Cá Cơm còn nhận trang điểm cô dâu hay đáp ứng bất cứ nhu cầu nào của khách hàng như muốn xinh lên, xấu đi hay trông gớm ghiếc, kinh dị. Cách đây 3 năm, Halloween là ngày đáng nhớ nhất khi phải trang điểm từ 4h sáng đến 11h đêm cho 15 khách, từ trang điểm cô dâu ma hay thành ma cà rồng. Theo chia sẻ của Cá Cơm, make up Halloween khó nhất là là phải đặc tả những nét nổi bật của nhân vật, điều chỉnh khối, màu sắc, trang phục, thần thái, bối cảnh và làm sao phải biểu cảm cho thật lạnh lùng. Hiện tại, Cá Cơm đang theo học khóa make up trang điểm chuyên nghiệp do chuyên gia trang điểm nổi tiếng Nam Trung người từng là Giám đốc sáng tạo của chương trình VietNam Next Top Model hướng dẫn. Còn về ước nguyện trong tương lai, cô bạn 9X Hà thành này chia sẻ, cô muốn hóa thân thành những nhân vật trong phim hoạt hình Disney và trở thành một Make Up Artist thành danh. Cùng ngắm những khuôn mặt Halloween đáng sợ nhưng hết sức có hồn của cô bạn 9X Hà thành với nickname Cá Cơm. Ảnh trong bài: FBNV.

