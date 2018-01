Đi moto khoe dáng đẹp, sở thích mới của thanh niên Việt Nam?

Nghĩ đến việc chạy moto phân khối lớn, nhiều bạn trẻ nghĩ ngay đến các soái ca, cao ráo, ăn mặc bụi bặm, chất lừ cực men-ly. Nhưng ít ai biết rằng, các bạn nữ cũng khiến không ít người phải say đắm khi vừa xinh đẹp, thể hiện cá tính khi cưỡi "quái thú" chạy trên phố. Mới đây nhất như cô bạn Nguyễn Thị Hoài Thương người Huế. Nguyễn Thị Hoài Thương, sinh năm 1993 tại Huế. Hiện Thương là chủ của shop quần áo thời trang được các bạn trẻ tại Huế yêu thích. Theo những thông tin dân mạng thu thập được, Hoài Thương đam mê moto phân khối lớn, đã từng sở hữu Monster795, Hyperstarda và hiện tại cô gái xứ Huế này đang đi chiếc Ducati Panigale 899 giá rơi khoảng 550 triệu đồng. Không chỉ gây chú ý bằng việc cưỡi moto Ducati chạy trên phố, Hoài Thương còn gây thầm thương trộm nhớ cho nhiều người bằng nhan sắc của mình khi sở hữu đôi chân dài miên man thẳng tắp, khuôn mặt ưa nhìn bắt mắt và thân hình dây thon gọn. cô gái Cần Thơ có tên Nguyễn Kim Nguyên, 22 tuổi từng khiến dân mạng phải mải mê khi khoe thân hình săn chắc khi cưỡi moto Z1000 đầy phong cách. Theo chia sẻ của Kim Nguyên, nhờ thường xuyên tập luyện chăm chỉ mà cô sở hữu vòng 3 "khủng". Ngoài tập thể hình, cô bạn xinh đẹp này còn có niềm đam mê bất tận với xe phân khối lớn và chiếc Z1000 cô bạn này đang đi là thành quả sau nhiều năm tiết kiệm. Theo Nguyên, đối với các chị em phụ nữ khác, bất lợi chính của việc đi xe phân khối lớn là nó quá nặng. Còn cô do tập gym thường xuyên nên có sức khỏe và thể lực để đi. Chỉ mới sinh năm 1996, nhưng cô gái đến từ đất mỏ Quảng Ninh - Phương Diễm khiến nhiều người ghen tị khi cầm lái bộ đôi hàng khủng Ducati 848 EVO và Kawasaki Z1000. Chiếc superbike của Ducati được đánh giá nặng đô cho nam giới chứ chưa nói đến nữ nhưng với nữ biker chỉ mới 19 tuổi cầm lái 848 Evo gây bất ngờ lớn cho mọi người Phương Diễm còn thường xuyên điều khiển những chiếc xe phân khối nhỏ như Phoenix175, Yamaha R15 hay Honda CBR150R. Cô cho biết, lái motor với cô cũng là một đam mê. Thường xuyên xuất hiện trong các buổi diễu hành của CLB mô tô Q.5, Nguyễn Lâm Thanh Tú điều khiển thuần thục nhiều chiến mã như Honda CBR 600RR, Kawasaki Z1000, Yamaha YZF-R1 hay Honda CB1000R trong các nhiệm vụ dẫn đoàn. Mới đây nhất, trong sự kiện đám cưới tập thể của 100 cặp đôi tại Sài Thành, nhiều người bất ngờ với hình ảnh cô gái 95 cầm lái chiếc nakedbike, Honda CB1000 trong bộ trang phục Hello Kitty nổi bật. Được biết Thanh Tú chỉ mới sinh năm 1995, và "nên duyên" cùng với những chiếc PKL do truyền thống gia đình, ba và anh trai Tú đều là những người chơi xe lâu năm. Mời quý độc giả xem clip Cô gái Cần Thơ khoe vòng 3 cực nóng trên xế khủng - Nguồn: Otofun Group

Nghĩ đến việc chạy moto phân khối lớn, nhiều bạn trẻ nghĩ ngay đến các soái ca, cao ráo, ăn mặc bụi bặm, chất lừ cực men-ly. Nhưng ít ai biết rằng, các bạn nữ cũng khiến không ít người phải say đắm khi vừa xinh đẹp, thể hiện cá tính khi cưỡi "quái thú" chạy trên phố. Mới đây nhất như cô bạn Nguyễn Thị Hoài Thương người Huế. Nguyễn Thị Hoài Thương, sinh năm 1993 tại Huế. Hiện Thương là chủ của shop quần áo thời trang được các bạn trẻ tại Huế yêu thích. Theo những thông tin dân mạng thu thập được, Hoài Thương đam mê moto phân khối lớn, đã từng sở hữu Monster795, Hyperstarda và hiện tại cô gái xứ Huế này đang đi chiếc Ducati Panigale 899 giá rơi khoảng 550 triệu đồng. Không chỉ gây chú ý bằng việc cưỡi moto Ducati chạy trên phố, Hoài Thương còn gây thầm thương trộm nhớ cho nhiều người bằng nhan sắc của mình khi sở hữu đôi chân dài miên man thẳng tắp, khuôn mặt ưa nhìn bắt mắt và thân hình dây thon gọn. cô gái Cần Thơ có tên Nguyễn Kim Nguyên, 22 tuổi từng khiến dân mạng phải mải mê khi khoe thân hình săn chắc khi cưỡi moto Z1000 đầy phong cách. Theo chia sẻ của Kim Nguyên, nhờ thường xuyên tập luyện chăm chỉ mà cô sở hữu vòng 3 "khủng". Ngoài tập thể hình, cô bạn xinh đẹp này còn có niềm đam mê bất tận với xe phân khối lớn và chiếc Z1000 cô bạn này đang đi là thành quả sau nhiều năm tiết kiệm. Theo Nguyên, đối với các chị em phụ nữ khác, bất lợi chính của việc đi xe phân khối lớn là nó quá nặng. Còn cô do tập gym thường xuyên nên có sức khỏe và thể lực để đi. Chỉ mới sinh năm 1996, nhưng cô gái đến từ đất mỏ Quảng Ninh - Phương Diễm khiến nhiều người ghen tị khi cầm lái bộ đôi hàng khủng Ducati 848 EVO và Kawasaki Z1000. Chiếc superbike của Ducati được đánh giá nặng đô cho nam giới chứ chưa nói đến nữ nhưng với nữ biker chỉ mới 19 tuổi cầm lái 848 Evo gây bất ngờ lớn cho mọi người Phương Diễm còn thường xuyên điều khiển những chiếc xe phân khối nhỏ như Phoenix175, Yamaha R15 hay Honda CBR150R. Cô cho biết, lái motor với cô cũng là một đam mê. Thường xuyên xuất hiện trong các buổi diễu hành của CLB mô tô Q.5, Nguyễn Lâm Thanh Tú điều khiển thuần thục nhiều chiến mã như Honda CBR 600RR, Kawasaki Z1000, Yamaha YZF-R1 hay Honda CB1000R trong các nhiệm vụ dẫn đoàn. Mới đây nhất, trong sự kiện đám cưới tập thể của 100 cặp đôi tại Sài Thành, nhiều người bất ngờ với hình ảnh cô gái 95 cầm lái chiếc nakedbike, Honda CB1000 trong bộ trang phục Hello Kitty nổi bật. Được biết Thanh Tú chỉ mới sinh năm 1995, và "nên duyên" cùng với những chiếc PKL do truyền thống gia đình, ba và anh trai Tú đều là những người chơi xe lâu năm. Mời quý độc giả xem clip Cô gái Cần Thơ khoe vòng 3 cực nóng trên xế khủng - Nguồn: Otofun Group