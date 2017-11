Đẹp trai, nấu ăn giỏi, chàng du học sinh hớp hồn chị em

Mới đây, một du học sinh Việt đã chia sẻ hình ảnh món ăn do mình tự tay thực hiện kèm theo dòng mô tả khiến nhiều người phải chú ý. Ngay lập tức, anh chàng này trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng và các thông tin cá nhân cũng được tìm kiếm. Chàng du học sinh Việt với những món ăn "nhìn thôi đã thấy ngon" đó là Chung Thành (Sinh năm 1998, Hà Nội) hiện đang là du học sinh Việt Nam tại Barcelona, Tây Ban Nha. Không chỉ gây ấn tượng với những món ăn mà Chung Thành chế biến, nhiều chị em còn phải đứng ngồi không yên với ngoại hình của chàng du học sinh 9X này. Bắt đầu cuộc sống của 1 du học sinh từ năm 15 tuổi và đến năm 17 tuổi Chung Thành bắt đầu sống độc lập về cả tài chính lẫn học tập. Thời gian đầu, chuyện khó nhất với cậu bạn 9X này đó là cân bằng giữa thời gian học tập và kiếm tiền. Còn nói về những món ăn được cộng đồng mạng chú ý, Chung Thành cho biết do ở nước ngoài nên nhiều khi muốn ăn món ăn Việt Nam thì không có hoặc nếu có cũng đắt, không đúng vị nên đã tự mày mò học và tự tay chế biến đồ ăn sao cho phù hợp nhất. Cũng do là 1 người đang tập gym nên Chung Thành cũng muốn tự tay nấu nướng cho mình để điều chỉnh được lượng dầu mỡ sao cho phù hợp với lượng kcal cần nạp cho cơ thể. Khi được hỏi về việc đàn ông vào bếp, Chung Thành chia sẻ rằng đàn ông biết nấu ăn thì chắc chắn là người biết tự lập hơn, ít nhất là anh ta không để bản thân mình chết đói, chưa nói đến người xung quanh. Nó cũng là điểm cộng khiến con trai trở nên thu hút hơn. Bên cạnh đó, Chung Thành cũng bày tỏ quan điểm thời nay, chuyện bếp núc không phải của phụ nữ nữa, đa số bếp trưởng đều là đàn ông. Hy vọng những bài đăng của cậu bạn này sẽ làm động lực cho các bạn trai chịu khó vào bếp nếu muốn có người yêu. Đẹp trai, nấu ăn ngon, chàng du học sinh Việt tại Tây Ban Nha tên Chung Thành trở thành tâm điểm chú ý cộng đồng mạng, đặc biệt là các chị em. Không chỉ mê nấu ăn, theo tiết lộ Chung Thành cũng là một người đàn ông có sở thích đặc biệt với nước hoa. Cậu bạn này sưu tầm hàng trăm loại nước hoa và rất giữ gìn chúng. Ảnh trong bài: FBNV. Mời quý độc giả xem video hướng dẫn pha chế Healthy breakfast - Nguồn: Liezl Jayne Strydom



